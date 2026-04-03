Z zamieszczonego w Monitorze Polskim najnowszego obwieszczenia ministra energii wynika, że od jutra litr benzyny 95 będzie mógł kosztować nie więcej niż 6,21 zł, benzyny 98 - 6,82 zł, a oleju napędowego - 7,87 zł. Tym samym podniesione zostały maksymalne ceny paliw.

Dzisiejsze obwieszczenie ministra energii określa ceny paliw na okres świąt wielkanocnych - od Wielkiej Soboty do wtorku włącznie (4, 5, 6 i 7 kwietnia). 

Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,19 zł, benzyny 98 - 6,80 zł, a oleju napędowego - 7,64 zł.

czwartek litr benzyny 95 kosztował nie więcej niż 6,23 zł, benzyny 98 - 6,84 zł a oleju napędowego - 7,65 zł.

środę cena maksymalna za litr benzyny 95 wynosiła 6,21 zł, benzyny 98 - 6,81 zł, a oleju napędowego - 7,66 zł. 

We wtorek, czyli pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Dlaczego diesel drożeje?

Zdaniem analityków z portalu e-petrol.pl w połowie przyszłego tygodnia cena maksymalna diesla wyniesie 7,85-7,97 zł za litr. Jak przekazali, hurtowa cena oleju napędowego jest znacznie wyższa niż tydzień temu.

Z kolei maksymalna cena benzyny 95 według tego portalu wyniesie 6,18-6,27 zł/l.

Surowe kary za sprzedawanie paliwa powyżej ceny maksymalnej

W poniedziałek w życie weszło rozporządzenie ministra finansów i gospodarki, które obniża akcyzę na benzynę, oleje napędowe oraz biopaliwa.

W niedzielę weszła w życie nowelizacja dotycząca ustawy o zapasach ropy naftowej. Wprowadza ona mechanizm wyliczania maksymalnych cen paliw na stacjach. Od 31 marca, w okresie obowiązywania obniżonych stawek VAT, sprzedawcy paliwa nie będą mogli przekroczyć cen maksymalnych.

Sprzedaż paliwa powyżej ceny maksymalnej będzie groziła karą do 1 miliona złotych. Kontrole prowadzić będzie Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak obliczana jest cena maksymalna paliw?

Jak podkreśla Ministerstwo Energii, punktem wyjścia do ustalenia maksymalnej ceny paliwa jest średnia arytmetyczna cen hurtowych z poprzedniego dnia roboczego, zbieranych od pięciu największych uczestników rynku paliwowego w Polsce. Do średniej ceny hurtowej doliczane są elementy, które składają się na cenę paliwa: akcyza, opłata paliwowa i stała marża operacyjna: 0,30 zł/l. Na cenę netto nakładany jest VAT w wysokości 8 proc. Otrzymana wartość to maksymalna cena detaliczna, której żadna stacja paliw nie może przekroczyć.

