W poniedziałek w prowincji Mersin na południu Turcji doszło do tragicznego ataku z użyciem broni palnej. Uzbrojony napastnik otworzył ogień w jednej z restauracji w mieście Tarsus, zabijając cztery osoby i raniąc osiem kolejnych. Sprawca wciąż pozostaje na wolności.

Cztery osoby zginęły, a osiem zostało rannych w poniedziałek w ataku uzbrojonego w broń palną napastnika w położonej na południu Turcji prowincji Mersin - poinformował dziennik „Hurriyet”.

Podejrzany przebywa na wolności.

Do ataku doszło w mieście Tarsus. Policja została postawiona w stan najwyższej gotowości, a do pościgu za napastnikiem włączono śmigłowiec - podał dziennik.

Podejrzany otworzył ogień w restauracji, po czym zbiegł - przekazały media.