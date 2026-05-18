Podkreśliła, że nowa era wymaga nowego podejścia.

"Dlatego też postanowiłem odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie" - ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji.

Wizyta Petera Magyara w Polsce. Odwiedzi trzy miasta

Premier Węgier Peter Magyar odbędzie w tym tygodniu swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu.

We wtorek przybędzie do Krakowa, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Magyar ma się w Polsce spotkać z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem. Po opuszczeniu Polski węgierski premier pojedzie do Wiednia.