Szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban ogłosiła w poniedziałek na platformach społecznościowych odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 30 października 2024 roku był Istvan Ijgyarto.

Anita Orban o podjętej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych. 

"Stosunki polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. W najbliższych dniach przybędziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, mając wspólny cel, jakim jest oparcie naszej współpracy na nowych fundamentach" - napisała Orban.

Podkreśliła, że nowa era wymaga nowego podejścia. 

"Dlatego też postanowiłem odwołać ambasadora Węgier w Warszawie, ponieważ uważam, że nowy kierunek naszej polityki zagranicznej powinien być reprezentowany przez nowego wysłannika, który będzie w stanie wiarygodnie i konsekwentnie go realizować w nadchodzącym okresie" - ogłosiła szefowa węgierskiej dyplomacji.

Wizyta Petera Magyara w Polsce. Odwiedzi trzy miasta

Premier Węgier Peter Magyar odbędzie w tym tygodniu swoją pierwszą zagraniczną podróż w roli szefa węgierskiego rządu. 

We wtorek przybędzie do Krakowa, następnie uda się do Warszawy, a wizytę w Polsce zakończy w Gdańsku. Magyar ma się w Polsce spotkać z premierem Donaldem Tuskiem, prezydentem Karolem Nawrockim, byłym prezydentem Lechem Wałęsą oraz metropolitą krakowskim kard. Grzegorzem Rysiem. Po opuszczeniu Polski węgierski premier pojedzie do Wiednia. 

