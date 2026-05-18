Szefowa węgierskiej dyplomacji Anita Orban ogłosiła w poniedziałek na platformach społecznościowych odwołanie węgierskiego ambasadora w Polsce, którym od 30 października 2024 roku był Istvan Ijgyarto.
- Bądź na bieżąco. Więcej aktualnych informacji z kraju i ze świata znajdziesz na stronie głównej rmf24.pl.
Anita Orban o podjętej decyzji poinformowała w mediach społecznościowych.
"Stosunki polsko-węgierskie wkraczają w nową fazę. W najbliższych dniach przybędziemy do Polski z delegacją wysokiego szczebla, mając wspólny cel, jakim jest oparcie naszej współpracy na nowych fundamentach" - napisała Orban.