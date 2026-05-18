Władze poinformowały, że w poniedziałek przy meczecie w amerykańskim San Diego doszło do strzelaniny. Policja przekazała, że sytuacja jest opanowana, a "zagrożenie zneutralizowane". Według lokalnego oddziału stacji NBC podczas operacji zabito dwóch napastników.

Do zdarzenia doszło w pobliżu Centrum Islamskiego w San Diego, a więc największego meczetu w mieście. Nie jest jasne, czy napastnik lub napastnicy byli w środku budynku czy na zewnątrz - relacjonowała agencja AP. 

Komunikat policji

"Zagrożenie przy Centrum Islamskim zostało zneutralizowane" - napisała policja miasta San Diego na platformie X około godziny po pierwszych informacjach o strzelaninie. Na razie nie podano dalszych szczegółów.

Z kolei lokalne media informowały o obecności na miejscu dużych sił policyjnych, które wezwały mieszkańców do ukrycia się. Przedstawiciele policji podali wcześniej, że według niepotwierdzonych informacji kilka osób zostało rannych - przekazał dziennik "Los Angeles Times". 

