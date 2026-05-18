Już wkróce rozpocznie się nowy rozdział w historii jednego z najbardziej rozpoznawalnych obiektów sportowych Krakowa. Zarząd Infrastruktury Sportowej ogłosił przetarg na pierwszy etap kompleksowej modernizacji basenu KS Korona przy ul. Kalwaryjskiej. Prace obejmą nie tylko gruntowną przebudowę hali basenowej, ale także budowę nowoczesnej hali wspinaczkowej i remont całego zaplecza technicznego.

Fot. Wizualizacja / krakow.pl

Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie uruchomił przetarg nieograniczony, który ma wyłonić wykonawcę pierwszego etapu modernizacji zabytkowego basenu KS Korona.

Oferty można składać do 15 czerwca, do godziny 9:00. To pierwszy krok w kierunku przywrócenia obiektowi dawnej świetności i dostosowania go do współczesnych standardów.





Historyczny obiekt z nową przyszłością

KS Korona to jeden z najstarszych klubów sportowych w Krakowie. Jego siedziba, ukończona w 1966 roku, figuruje w gminnej ewidencji zabytków jako przykład wielofunkcyjnego zespołu sportowego zaprojektowanego w duchu socrealistycznym z elementami przedwojennego modernizmu narodowego.

Decyzja o modernizacji zapadła ze względu na postępującą degradację obiektu. Jak podkreślają przedstawiciele klubu, "kompleksowa przebudowa ma zapewnić ciągłość funkcjonowania tego zasłużonego obiektu i stworzyć nowoczesne warunki dla kolejnych pokoleń".





Zakres inwestycji - co się zmieni?



Modernizacja obejmie przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku basenowego wraz z zapleczem, remont pomieszczeń technicznych oraz zagospodarowanie terenu wokół obiektu. W ramach pierwszego etapu powstanie nowa hala wspinaczkowa od strony Placu Niepodległości oraz dwie żelbetowe niecki basenowe: duży basen pływacki o wymiarach 15 × 25 metrów i mniejszy basen do nauki pływania o wymiarach 6,5 × 11 metrów.

Przebudowane zostaną także strefa wejściowa i szatnie, a cały obiekt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Warto dodać, że woda w basenach będzie oczyszczana nowoczesną technologią z użyciem solanki.



Projekt zakłada zachowanie modernistycznego charakteru budynku. Elewacje zostaną wykończone okładziną z betonu architektonicznego, co pozwoli połączyć nowoczesność z tradycją. W otoczeniu obiektu powstanie strzeżony parking, miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami oraz pochylnia zwiększająca dostępność.





Inwestycja ważna dla lokalnej społeczności



KS Korona od lat jest ważnym punktem na sportowej mapie Krakowa, szczególnie dla mieszkańców Podgórza. Klub prowadzi liczne programy profilaktyczno-sportowe i wychował wielu wybitnych sportowców. Modernizacja ma zapewnić dalszy rozwój i umożliwić korzystanie z obiektu kolejnym pokoleniom krakowian.



Prace budowlane mają potrwać 30 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Inwestycja została podzielona na etapy, by klub mógł funkcjonować bez większych przerw i nadal służyć lokalnej społeczności.



