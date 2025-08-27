W środę rusza 82. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji. Imprezę otworzy pokaz nowego filmu Paolo Sorrentino - "La Grazia".

Paolo Sorrentino i aktorzy Anna Ferzetti oraz Toni Servillo / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Nowy film twórcy "Wielkiego piękna"

Film otwarcia festiwalu - "La Grazia" Paolo Sorrentino to owoc jego siódmej współpracy z aktorem Tonim Servillo. Jeśli wierzyć zapowiedziom, będzie bliższe wczesnemu kinu artysty, zwłaszcza "Skutkom miłości", niż temu, co ostatnio zrealizował.

Servillo zobaczymy w roli fikcyjnego prezydenta Włoch, który musi podjąć decyzję o ułaskawieniu, mierząc się przy tym z moralnym dylematem. Oprócz niego w obsadzie znalazła się Anna Ferzetti, którą obecnie można oglądać w polskich kinach w "Diamentach" Ferzana Özpetka.

Filmy w gwiazdorskiej obsadzie w konkursie głónym

"La Grazia" Sorrentino to jeden z 21 filmów rywalizujących w konkursie głównym festiwalu. Wśród wyczekiwanych dzieł znajdziemy "The Testament of Ann Lee" Mony Fastvold. To epicka opowieść o XVIII-wiecznej założycielce grupy religijnej szejkersów. Główną bohaterkę zagrała Amanda Seyfried.

Kino francuskie będzie reprezentować m.in. Valérie Donzelli. Jej fabuła "À pied d’œuvre" została osnuta wokół odnoszącego sukcesy fotografa, który rezygnuje z wygodnego życia na rzecz swojej największej pasji - pisania. Natomiast węgierska twórczyni Ildikó Enyedi w "Silent Friend" śledzi historię jednego z uniwersyteckich ogrodów botanicznych w Niemczech, podkreślając istotę badań naukowych i rozwoju.

Jim Jarmush stworzył poświęcony relacjom rodzinnym trzyczęściowy film "Father, Mother, Sister, Brother". Do udziału w nim zaprosił Cate Blanchett, Toma Waitsa, Adama Drivera, Charlotte Rampling i Vicky Krieps.

Yorgos Lanthimos po raz kolejny połączył siły z Emmą Stone i Jessem Plemonsem. Jego "Bugonia" będzie opowieścią o dyrektorce dużej firmy, która zostaje porwana przez dwóch wielbicieli teorii spiskowych.

Nowy "Frankenstein" i Jude Law jako Putin

Noah Baumbach przygotował komediodramat "Jay Kelly" o słynnym aktorze i jego menedżerze, którzy wyruszają w podróż po Europie. Film, w którym wystąpili George Clooney, Adam Sandler, Laura Dern i Greta Gerwig, na początku grudnia pojawi się na Netfliksie. Streamingowy gigant wyprodukował również nowy obraz Guillermo del Toro - adaptację powieści "Frankenstein" Mary Shelley.

François Ozon przeniósł na ekran "Obcego" Alberta Camusa. Główne role powierzył Benjaminowi Voisinowi i Rebecce Marder.

Parka Chan-wooka zainspirowała powieść "The Ax" Donalda E. Westlake’a o specjaliście w dziedzinie produkcji papieru, który z dnia na dzień traci pracę i nie może znaleźć kolejnej. "No Other Choice" będzie pierwszym od 20 lat filmem południowokoreańskiego twórcy wyświetlanym w konkursie głównym weneckiego wydarzenia.

Ze statuetką może wyjechać z Wenecji również "Dom pełen dynamitu" Kathryn Bigelow, który porusza temat bomby atomowej i skutków jej użycia. Thriller ukazuje wysokich rangą urzędników Białego Domu, którzy muszą ocalić Stany Zjednoczone przed katastrofą.

Refleksje na temat współczesnej polityki snują również Olivier Assayas i współscenarzysta Emmanuel Carrère w "The Wizard of the Kremlin" - adaptacji książki "Mag z Kremla" Giuliano da Empoliego. Fabuła przenosi widzów do Rosji początku lat 90., gdy reżyser teatralny i producent reality show Wadim Baranow wskutek splotu różnych okoliczności został spin doktorem Władimira Putina. Obsadę produkcji stworzyli m.in. Paul Dano, Jude Law, Alicia Vikander i Jeffrey Wright.

Oni będą oceniać filmy?

Laureata Złotego Lwa i pozostałych nagród regulaminowych poznamy w sobotę 6 września.

Wyłoni go jury w składzie: amerykański reżyser i scenarzysta Alexander Payne (przewodniczący), francuski reżyser i scenarzysta Stéphane Brizé, włoska reżyserka i scenarzystka Maura Delpero, rumuński reżyser, scenarzysta i producent Cristian Mungiu, irański reżyser i scenarzysta Mohammad Rasoulof, brazylijska aktorka i scenarzystka Fernanda Torres oraz chińska aktorka Zhao Tao.

Festiwal w Wenecji potrwa do 6 września / ETTORE FERRARI / PAP/EPA

Specjalne nagrody dla Herzoga i Novak

Podczas uroczystego otwarcia festiwalu Złotego Lwa za całokształt twórczości odbierze Werner Herzog. Niemiecki twórca wyreżyserował blisko 70 filmów fabularnych i dokumentalnych oraz kilkanaście oper. Zdobył m.in. nominację do Oscara za dokument "Spotkania na krańcach świata" i Złotą Palmę za fabułę "Fitzcarraldo". Jest także autorem książek i poetą.

W tym roku Herzog przywiezie do Wenecji swój najnowszy dokument "Ghost Elephants". To zapis podróży do Angoli, w której reżyser towarzyszył badaczowi przyrody i ornitologowi Steve’owi Boyesowi.

Laudację na cześć Herzoga wygłosi Francis Ford Coppola.

Festiwal uhonoruje także życiowe dokonania Kim Novak, amerykańskiej aktorki znanej z filmów takich jak "Zawrót głowy" Alfreda Hitchcocka, "Piknik" Joshui Logana i "W środku nocy" Delberta Manna. Na początku lat 90. artystka zrezygnowała z aktorstwa i wyjechała z Fabryki Snów, by oddać się swoim ulubionym zajęciom - malarstwu i opiece nad zwierzętami.

Ceremonii wręczenia statuetki towarzyszyć będzie projekcja dokumentu "Kim Novak’s Vertigo" ("Zawrót głowy Kim Novak") w reż. Alexandre'a Philippe'a, nakręconego we współpracy z aktorką.

Jest mały polski akcent

Tym razem polskie kino nie będzie mieć na Lido licznej reprezentacji. Nowe filmy Jana Komasy, Agnieszki Holland i Kasi Adamik zostaną zaprezentowane na rozpoczynającym się w kolejnym tygodniu festiwalu w Toronto.

W konkursie Orizzonti znalazła się natomiast koprodukcja słowacko-czesko-polska "Ojciec" Terezy Nvotovej, w której tytułowy bohater doświadcza, czym jest "syndrom zapomnianego dziecka". Za zdjęcia do filmu odpowiada Adam Suzin, a za montaż - Nikodem Chabior. Polskimi producentami filmu są Marta Gmosińska i Mariusz Włodarski (Lava Films).