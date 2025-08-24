Woody Allen, jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów na świecie, został główną gwiazdą Moskiewskiego Międzynarodowego Tygodnia Filmu. Festiwal potrwa do 27 sierpnia. 89-letni twórca wystąpi podczas wydarzenia online, a nie osobiście.
Amerykański reżyser Woody Allen, czterokrotny laureat Oscara, jest gościem honorowym Moskiewskiego Międzynarodowego Tygodnia Filmu- podał "The Moscow Times".
Jak poinformowali organizatorzy, 89-letni twórca wystąpi podczas wydarzenia online, a nie osobiście. Jego obecność zapowiadana jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu.
Festiwal filmowy, zainaugurowany w 2024 roku przez Biuro Burmistrza Moskwy, ma na celu promocję stolicy Rosji jako międzynarodowego centrum filmowego. W programie znalazły się projekcje filmowe, wykłady oraz fora biznesowe, które mają przyciągnąć zarówno twórców, jak i miłośników kina z całego świata.