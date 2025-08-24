Woody Allen, jeden z najbardziej rozpoznawalnych reżyserów na świecie, został główną gwiazdą Moskiewskiego Międzynarodowego Tygodnia Filmu. Festiwal potrwa do 27 sierpnia. 89-letni twórca wystąpi podczas wydarzenia online, a nie osobiście.

Amerykański reżyser Woody Allen, czterokrotny laureat Oscara, jest gościem honorowym Moskiewskiego Międzynarodowego Tygodnia Filmu- podał "The Moscow Times".

Jak poinformowali organizatorzy, 89-letni twórca wystąpi podczas wydarzenia online, a nie osobiście. Jego obecność zapowiadana jest jako jedno z najważniejszych wydarzeń tegorocznej edycji festiwalu.

Festiwal filmowy, zainaugurowany w 2024 roku przez Biuro Burmistrza Moskwy, ma na celu promocję stolicy Rosji jako międzynarodowego centrum filmowego. W programie znalazły się projekcje filmowe, wykłady oraz fora biznesowe, które mają przyciągnąć zarówno twórców, jak i miłośników kina z całego świata.

Woody Allen poprowadzi specjalny program zatytułowany „Legendy światowego kina”, który odbędzie się w studiu Moskino w niedzielę. 

Rozmowę z reżyserem będzie moderował znany rosyjski twórca Fiodor Bondarczuk. 

„Woody Allen, którego dzieła stały się kulturowymi punktami odniesienia i znakami rozpoznawczymi kina autorskiego, po raz pierwszy otworzy się na rosyjską publiczność w tym formacie” – czytamy na stronie festiwalu. Organizatorzy opisują spotkanie jako „wykład-dialog” oferujący „refleksje na temat filmu i życia, wyborów, inspiracji oraz uczciwości w zawodzie”.

Wśród innych gwiazd wydarzenia znajdą się amerykański aktor i mistrz sztuk walki Marc Dacascos oraz serbski reżyser Emir Kusturica, znany ze swojego prorosyjskiego stanowiska. 

Organizatorzy liczą, że obecność tak znanych postaci przyciągnie szeroką publiczność i wzmocni pozycję Moskwy na filmowej mapie świata.

Agent Woody’ego Allena nie odpowiedział dotychczas na prośbę o komentarz w sprawie udziału reżysera w festiwalu.