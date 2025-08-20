Już 17 września na Netfliksie zadebiutuje drugi sezon uwielbianego przez widzów serialu komediowego "1670". Produkcja, która w oryginalny sposób łączy satyrę z realiami XVII-wiecznej polskiej prowincji, powraca z jeszcze większą dawką humoru, zaskakujących zwrotów akcji i nowymi, intrygującymi postaciami. Na niecały miesiąc przed premierą platforma streamingowa opublikowała pełny zwiastun.

Nowy sezon 1670 już we wrześniu / J.Sosiński/Netflix / Materiały prasowe

"Kto nie ryzykuje, nie je ziemniaków" - takim hasłem promowana jest kolejna odsłona hitowego serialu Netfliksa.

Wśród nowych aktorów, którzy pojawią się w kontynuacji, znalazł się Tomasz Schuchardt. Popularny aktor wcieli się w rolę hetmana wielkiego koronnego, Jana Sobieskiego, wprowadzając do serialu zupełnie nową energię i polityczne napięcie. Do obsady dołączy także Jędrzej Hycnar jako szlachcic Marcin.

Fani mogą być jednak spokojni - do swoich ról powracają Bartłomiej Topa, Katarzyna Herman, Martyna Byczkowska, Michał Sikorski, Filip Zaręba, Andrzej Kłak, Dobromir Dymecki i Kirył Pietruczuk, którzy ponownie wcielą się w barwne postacie mieszkańców Adamczychy.

Drugi sezon "1670" zapowiada się wyjątkowo emocjonująco. W centrum wydarzeń znajdą się zbliżające się Dożynki Królewskie, które Jan Paweł - właściciel Adamczychy - postanawia zorganizować dla samego króla.

To właśnie ta decyzja, podjęta "wbrew rozsądkowi", staje się motorem napędowym fabuły. Jan Paweł, kierując się staropolskim "zastaw się, a postaw się", nie zważa na trudności i marzy o politycznej karierze, która może stać się jego udziałem dzięki spektakularnej imprezie.

Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji dożynek, pozostali członkowie rodu i mieszkańcy Adamczychy mierzą się z własnymi problemami i wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, Jakub i Stanisław usiłują udowodnić ojcu, że są godni przejąć zarządzanie folwarkiem, a Bogdan - odmieniony, umyty i bogaty - rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki. Nie brakuje również wątku miłosnego - Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem, mimo przeciwności losu.

Wideo youtube

Twórcy serialu, Maciej Buchwald i Kordian Kądziela, ponownie postawili na błyskotliwą satyrę, która w krzywym zwierciadle ukazuje polską mentalność, społeczne przywary i historyczne realia. Scenariusz Jakuba Rużyłły gwarantuje nie tylko salwy śmiechu, ale także celne obserwacje i zaskakujące zwroty akcji. W drugim sezonie widzowie mogą spodziewać się jeszcze większej dawki humoru sytuacyjnego, barwnych dialogów i nieoczekiwanych wydarzeń.