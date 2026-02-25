Jesienią na Netfliksie pojawi się nowa adaptacja "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen. Pana Darcy’ego gra w niej Jack Lowden, a Emma Corrin wciela się w rolę Elizabeth Bennet. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun tej produkcji.

Emma Corrin, Freya Mavor, Oliva Colman, Hopey Parish i Hollie Avery na planie "Dumy i uprzedzenia" / Netflix / Materiały prasowe

Nowa "Duma i uprzedzenie" będzie sześcioodcinkowym miniserialem. Dokładna data premiery nie jest znana - wiadomo tylko, że zaplanowano ją na jesień.

Netflix znany z dość swobodnego podejścia do kanonu literatury zapewnia, że adaptacja słynnej powieści Jane Austen będzie "wierna i klasyczna".

Wideo youtube

Twórcami miniserialu są scenarzystka Dolly Alderton ("Wszystko, co wiem o miłości") i reżyser Euros Lyn ("Heartstopper").

Jack Lowden - odtwórca roli pana Darcy'ego / Jordan Strauss/Invision / East News

Kto oprócz Emmy Corrin i Jacka Lowdena znalazł się w obsadzie nowej "Dumy i uprzedzenia"?

Olivia Colman ("Faworyta", "The Crown") jako pani Bennet

("Faworyta", "The Crown") jako pani Bennet Rufus Sewell ("Dyplomatka", "Scoop") jako pan Bennet

Freya Mavor ("Branża", "Wycieczka z trupem") jako Jane Bennet

Jamie Demetriou ("Stath Lets Flats", "Barbie") jako Pan Collins

Daryl McCormack ("Żywy czy martwy: Film z serii Na noże"; "Powodzenia, Leo Grande") jako Pan Bingley

("Żywy czy martwy: Film z serii Na noże"; "Powodzenia, Leo Grande") jako Pan Bingley Louis Partridge ("Ród Guinnessów", "Sprostowanie") jako Pan Wickham

Rhea Norwood ("Heartstopper", "Kabaret") jako Lydia Bennet

Siena Kelly ("Czarne lustro", "Domino Day") jako Caroline Bingley

Fiona Shaw ("Obsesja Eve", "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I") jako Lady Catherine de Bourg

Hopey Parish zadebiutuje na ekranie jako Mary Bennet

zadebiutuje na ekranie jako Mary Bennet Hollie Avery zadebiutuje na ekranie jako Kitty Bennet

Możliwość ponownej interpretacji tej wyjątkowej opowieści trafia się raz na pokolenie. Niezmiernie cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. "Duma i uprzedzenie" Jane Austen to wzorzec komedii romantycznej - z radością studiowałam powieść, aby odkryć zarówno znane, jak i nowe sposoby ożywienia tej ukochanej książki - podkreśliła Dolly Alderton, scenarzystka i producentka wykonawcza miniserialu.

Współpraca z reżyserem Eurosem Lynem i naszą znakomitą obsadą to była czysta przyjemność. Nie mogę się doczekać, aż te zabawne i pełne sprzeczności postacie ożyją na ekranie, zarówno dla wiernych fanów powieści oraz tych, którzy jeszcze nie poznali Lizzie i pana Darcy'ego - dodała.



"Duma i uprzedzenie" wciąż inspiruje filmowców

Kultowa powieść Jane Austen doczekała się kilku głośnych ekranizacji. W 1995 roku powstał na jej podstawie serial, w którym główne role zagrali Colin Firth i Jennifer Ehle.

Dekadę później w kinach zadebiutował nominowany do Oscara w czterech kategoriach film o tym samym tytule, w którym oglądaliśmy Keirę Knightley i Matthew Macfaydena.

Wideo youtube

W 2024 r. 25 tys. funtów zapłacono na aukcji za koszulę, w której Firth jako pan Darcy wyszedł z sadzawki w słynnej adaptacji "Dumy i uprzedzenia".