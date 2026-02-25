Jesienią na Netfliksie pojawi się nowa adaptacja "Dumy i uprzedzenia" Jane Austen. Pana Darcy’ego gra w niej Jack Lowden, a Emma Corrin wciela się w rolę Elizabeth Bennet. Do sieci trafił właśnie pierwszy zwiastun tej produkcji.

Zobacz również:

Nowa "Duma i uprzedzenie" będzie sześcioodcinkowym miniserialem. Dokładna data premiery nie jest znana - wiadomo tylko, że zaplanowano ją na jesień. 

Netflix znany z dość swobodnego podejścia do kanonu literatury zapewnia, że adaptacja słynnej powieści Jane Austen będzie "wierna i klasyczna". 

Twórcami miniserialu są scenarzystka Dolly Alderton ("Wszystko, co wiem o miłości") i reżyser Euros Lyn ("Heartstopper").

Kto oprócz Emmy Corrin i Jacka Lowdena znalazł się w obsadzie nowej "Dumy i uprzedzenia"? 

  • Olivia Colman ("Faworyta", "The Crown") jako pani Bennet
  • Rufus Sewell ("Dyplomatka", "Scoop") jako pan Bennet
  • Freya Mavor ("Branża", "Wycieczka z trupem") jako Jane Bennet
  • Jamie Demetriou ("Stath Lets Flats", "Barbie") jako Pan Collins
  • Daryl McCormack ("Żywy czy martwy: Film z serii Na noże"; "Powodzenia, Leo Grande") jako Pan Bingley
  • Louis Partridge ("Ród Guinnessów", "Sprostowanie") jako Pan Wickham
  • Rhea Norwood ("Heartstopper", "Kabaret") jako Lydia Bennet
  • Siena Kelly ("Czarne lustro", "Domino Day") jako Caroline Bingley
  • Fiona Shaw ("Obsesja Eve", "Harry Potter i Insygnia Śmierci: Część I") jako Lady Catherine de Bourg
  • Hopey Parish zadebiutuje na ekranie jako Mary Bennet
  • Hollie Avery zadebiutuje na ekranie jako Kitty Bennet

Możliwość ponownej interpretacji tej wyjątkowej opowieści trafia się raz na pokolenie. Niezmiernie cieszę się, że mogę być częścią tego projektu. "Duma i uprzedzenie" Jane Austen to wzorzec komedii romantycznej - z radością studiowałam powieść, aby odkryć zarówno znane, jak i nowe sposoby ożywienia tej ukochanej książki - podkreśliła Dolly Alderton, scenarzystka i producentka wykonawcza miniserialu. 

Współpraca z reżyserem Eurosem Lynem i naszą znakomitą obsadą to była czysta przyjemność. Nie mogę się doczekać, aż te zabawne i pełne sprzeczności postacie ożyją na ekranie, zarówno dla wiernych fanów powieści oraz tych, którzy jeszcze nie poznali Lizzie i pana Darcy'ego - dodała. 

"Duma i uprzedzenie" wciąż inspiruje filmowców

Kultowa powieść Jane Austen doczekała się kilku głośnych ekranizacji. W 1995 roku powstał na jej podstawie serial, w którym główne role zagrali Colin Firth i Jennifer Ehle. 

Dekadę później w kinach zadebiutował nominowany do Oscara w czterech kategoriach film o tym samym tytule, w którym oglądaliśmy Keirę Knightley i Matthew Macfaydena. 

W 2024 r. 25 tys. funtów zapłacono na aukcji za koszulę, w której Firth jako pan Darcy wyszedł z sadzawki w słynnej adaptacji "Dumy i uprzedzenia". 

Zobacz również:

"Trzeba robić swoje!". Joanna Kulig w Rozmowie Filmowej RMF FM