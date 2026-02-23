Ważna informacja dla rencistów i emerytów. 1 marca ZUS zwaloryzuje te świadczenia. O ile wzrosną i co trzeba zrobić, by dostać wyższą rentę i emeryturę?

  • 1 marca 2026 roku ZUS przeprowadzi waloryzację emerytur i rent - świadczenia wzrosną o 5,3 proc.
  • Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.
  • O ile wzrosną poszczególne świadczenia? Dowiesz się z tego artykułu.

1 marca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe oraz wypłacane dodatki. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.

Świadczenia długoterminowe są podwyższane przez ZUS co roku. W 2026 r. waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 procent. Jak tłumaczy ZUS, "obliczany jest on na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie".

Tegoroczna podwyżka jest mniejsza od ubiegłorocznej - w 2025 t. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł 105,5 proc.

Waloryzacja rent i emerytur a konkretne świadczenia:

  • najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy - wzrost o 99,58 zł, tym samym 1 978,49 zł brutto.
  • renta socjalna - wzrost do kwoty 1 978,49 zł
  • renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - wzrost do 1483,87 zł
  • kwota graniczna świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji zostanie zwiększona o 135,28 zł - wzrost do 2 687,67 zł.

Zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych:

  • świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto
  • dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 689,17 zł
  • dodatek pielęgnacyjny wzrośnie 366,68 zł
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji wzrośnie do 550,02 zł,
  • ryczałt energetyczny będzie wynosił 336,16 zł.

Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.

Jak ubiegać się o waloryzację renty i emerytury?

Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu. Tym samym nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku.

Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W dokumencie tym znajdzie się wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, wskaźnik waloryzacyjny oraz emerytura brutto obliczona po waloryzacji.

Dla emerytów i rencistów pobierających dodatek pielęgnacyjny, decyzja ta zawiera także informacje o wysokości tego dodatku.