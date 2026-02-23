Ważna informacja dla rencistów i emerytów. 1 marca ZUS zwaloryzuje te świadczenia. O ile wzrosną i co trzeba zrobić, by dostać wyższą rentę i emeryturę?
- 1 marca 2026 roku ZUS przeprowadzi waloryzację emerytur i rent - świadczenia wzrosną o 5,3 proc.
- Waloryzacja obejmie wszystkie świadczenia przyznane do końca lutego 2026 roku.
- O ile wzrosną poszczególne świadczenia? Dowiesz się z tego artykułu.
1 marca 2026 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwaloryzuje świadczenia emerytalno-rentowe oraz wypłacane dodatki. Świadczenia wzrosną o 5,3 procent.
Świadczenia długoterminowe są podwyższane przez ZUS co roku. W 2026 r. waloryzacja będzie miała charakter wyłącznie procentowy. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wyniesie 105,3 procent. Jak tłumaczy ZUS, "obliczany jest on na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku kalendarzowego, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie".
Tegoroczna podwyżka jest mniejsza od ubiegłorocznej - w 2025 t. wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wyniósł 105,5 proc.