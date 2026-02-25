Al Green, jeden z najważniejszych członków partii, jest zagorzałym przeciwnikiem Trumpa. Znany jest z wielokrotnych prób impeachmentu prezydenta, a także z wcześniejszego zakłócenia jednego z przemówień Trumpa w Kapitolu Stanów Zjednoczonych. Także podczas ubiegłorocznego orędzia Trumpa o stanie państwa Green został wyprowadzony z sali, ponieważ krzyczał.

Al Green z transparentem / JIM LO SCALZO / PAP/EPA

Władze demokratów prosiły, by nie zakłócać orędzia Trumpa

Demokraci spodziewali się jakiegoś rodzaju publicznego protestu ze strony Greena. Za tydzień odbędą się dla niego trudne prawybory, w których będzie musiał zmierzyć się z rywalizacją między członkami parlamentu.

Przywódcy demokratów w Izbie Reprezentantów prosili wcześniej członków partii, by podczas przemówienia Trumpa w Izbie Reprezentantów zachowywali się cicho lub by zrezygnowali z przyjścia na to wydarzenie. Taką informację przekazała telewizja CNN.

Przywódcy demokratów obawiali się, że zakłócanie orędzia mogłoby odwrócić uwagę od wpadek prezydenta. Powiedzieli swoim członkom, że nie życzą sobie, aby przynosili transparenty, które mogłyby stworzyć niezręczne sytuacje mogące przerodzić się w sceny.

"Nie można pozwolić, by rasizm trwał"

Zapytany, czy sprzeciwił się poleceniom liderów swojej partii, Green odpowiedział: "Nie sprzeciwiam się kierownictwu".

W pewnym momencie nie można pozwolić, by rasizm trwał. Tolerując go, utrwalasz go. Nie będę tolerował rasizmu. Prezydent musi wiedzieć, że czarnoskórzy nie są małpami i powinien był przeprosić za to, co zrobił - powiedział.