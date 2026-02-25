"Czarni ludzie nie są małpami". Z takim transparentem pojawił się na sali obrad Izby Reprezentantów członek tej izby Al Green tuż przed orędziem o stanie państwa prezydenta USA Donalda Trumpa. Green został wyprowadzony z sali.
- Członek Izby Reprezentantów USA Al Green pojawił się z transparentem "Czarni ludzie nie są małpami" tuż przed orędziem Donalda Trumpa o stanie państwa.
- Green został wyprowadzony z sali obrad przez służby porządkowe.
- Jak polityk argumentował swój protest?
Chciałem, żeby prezydent to zobaczył i on to zobaczył, i powiedziałem mu, że czarni to nie małpy, a to, co zrobił, było rasistowskie i on o tym wie. Ale czasami musimy dać mu do zrozumienia publicznie, że to wiemy - powiedział 78-letni teksański demokrata w rozmowie z CNN wkrótce po tym, jak został wyprowadzony z budynku.