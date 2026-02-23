Policjanci z Suchej Beskidzkiej poinformowali o zakończeniu poszukiwań 13-letniej mieszkanki Jordanowa (woj. małopolskie). Dziewczynka jest cała i zdrowa.
Funkcjonariusze razem ze strażakami przez kilka godzin poszukiwali zaginionej dziewczynki.
Wiadomo było, że 13-latka wyszła z miejsca zamieszkania około 14:30 i od tej pory nie było z nią kontaktu.
Na szczęście wszystko skończyło się dobrze - nastolatka wróciła już do domu. "Bardzo dziękujemy za zaangażowanie i okazaną pomoc wszystkim mediom i społeczeństwu (z całej Polski) w udostępnianiu informacji o prowadzonych poszukiwaniach" - napisali policjanci z Suchej Beskidzkiej w komunikacie.
