Magdalena Cielecka, Julia Wyszyńska, Jacek Braciak i Dariusz Chojnacki - to kolejni aktorzy, którzy dołączają do realizowanej przez Pawła Maślonę serialowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa, o czym poinformował w piątek Netflix. Wiadomo już, że pierwszoplanowe role - Stanisława Wokulaskiego i Izabeli Łęckiej - grają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska.

Magdalena Cielecka i Sandra Drzymalska na planie "Lalki" / Netflix, fot. Robert Pałka / Materiały prasowe

Jacy aktorzy partnerują na planie Tomaszowi Schuchardtowi i Sandrze Drzymalskiej w sześcioodcinkowej "Lalce"? Właśnie poznaliśmy odpowiedź.

Cytat Ignacy Rzecki, wierny, idealistyczny wspólnik Wokulskiego w interpretacji Dariusza Chojnackiego; Tomasz Łęcki, bankrutujący arystokrata ucieleśniający świat pozorów w wykonaniu Jacka Braciaka; oraz Florentyna, zachowawcza strażniczka porządku, którą gra Julia Wyszyńska; a także charyzmatyczna krewna Łęckiej Kazimiera Wąsowska grana przez Magdalenę Cielecką - poinformował Netflix.

/ Netflix, fot. Robert Pałka / Materiały prasowe

Serial "Lalka" trafi do katalogu Netfliksa w drugiej połowie 2026 roku. Zdjęcia do serialu ruszyły w lipcu. Ekipa pracowała m.in. w Lublinie, Warszawie, Łodzi, Wrocławiu i Nieborowie. Reżyserem jest Paweł Maślona - twórca takich obrazów jak "Atak Paniki" czy "Kos", który przyniósł mu w Gdyni Złote Lwy. Jest on także współautorem scenariusza "Lalki" razem z Pawłem Demirskim i Jagodą Dutkiewicz.

/ Netflix, fot. Robert Pałka / Materiały prasowe

/ Netflix, fot. Robert Pałka / Materiały prasowe

/ Netflix, fot. Robert Pałka / Materiały prasowe

Nie jedna "Lalka", a dwie

Obecnie powstaje nie jedna, a dwie ekranizacje "Lalki", bo produkcję na podstawie powieści Prusa realizuje również Gigant Films. W tej adaptacji Wokulskiego gra Marcin Dorociński, Łęcką – Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego – Marek Kondrat. Produkcja trafi do kin 30 września.