"Polskiej armii są potrzebne tak duże pieniądze, jakie kryje pożyczka SAFE" - mówił rano prezydent Karol Nawrocki. Słowa te padły podczas odprawy rozliczeniowo–zadaniowej kierowniczej kadry Ministerstwa Obrony Narodowej i Sił Zbrojnych RP. "Wątpliwości budzi jednak aspekt suwerennościowy, który jest dla mnie szczególnie ważny jako prezydenta Polski, na ile program SAFE daje nam możliwość swobodnego wydawania pieniędzy w kontekście zasady warunkowości" - stwierdził.

Karol Nawrocki / Paweł Supernak / PAP

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że polska armia potrzebuje dużych środków finansowych, jakie zapewnia pożyczka SAFE.

Wyraził obawy dotyczące warunkowości programu SAFE i jej wpływu na suwerenność Polski oraz swobodę wydawania środków.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślał podczas swojego wystąpienia, że musimy mieć pewność, że środki z programu SAFE nie zostaną zawieszone czy wstrzymane. Wszyscy pamiętamy, że w przypadku KPO ta zasada (warunkowości), stała się przyczyną dużych konfliktów, dużych napięć między UE a Polską - argumentował prezydent.

Jak dodał, potrzebna jest chłodna ocena, spokój, "uczciwa debata, a nie polityczny zgiełk". Podkreślał, że Polacy mają prawo wiedzieć, jaki będzie prawdziwy koszt zaciągniętego zobowiązania oraz na jakich warunkach będzie ono udzielane. Powiedział, że zasadne jest ujawnienie listy 139 projektów przewidzianych do realizacji w ramach SAFE.

Mówił też o wątpliwościach ekspertów dotyczących wydatkowania środków z pożyczki do 2030 roku. Rodzi to naturalne pytania o rzeczywistą możliwość rozbudowy linii produkcyjnych polskich firm zbrojeniowych - stwierdził Karol Nawrocki.

Sejm zajmie się programem SAFE

W Sejmie zaczyna się dziś trzydniowe posiedzenie, podczas którego posłowie zajmą się senackimi poprawkami do programu SAFE. Polska ma otrzymać z tego programu 43,7 mld euro w ramach pożyczek na sfinansowanie zakupów zbrojeniowych. Poprawki zaproponowane przez resort obrony zapewniają m.in., że pożyczki z programu nie będą finansowane z budżetu MON, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej wykorzystywania środków.

Senat odrzucił w zeszłym tygodniu poprawki zaproponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Senatorowie PiS chcieli m.in. wprowadzenia do ustawy preambuły stanowiącej, że w stosunku do środków z pożyczki nie może być wprowadzany "mechanizm warunkowości", który - według PiS - może być w przyszłości elementem szantażu politycznego względem państw, które nie zgadzają się z polityką UE. Opozycja postulowała też zapisanie w ustawie, że środki Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa (FIZB) posłużą do finansowania polskiego przemysłu obronnego w wysokości nie mniejszej niż 89 procent.

Szef KPRP Zbigniew Bogucki mówił we wtorek, że senackie poprawki były "w pewnej mierze omawiane" między Kancelarią Prezydenta i BBN a stroną rządową. Te poprawki miały iść dalej. W tym zakresie nie ma tutaj satysfakcji po stronie pana prezydenta Karola Nawrockiego, bo nie wszystkie poprawki, na które wydawało się byliśmy umówieni, i które nie były kwestionowane, znalazły się w tej ustawie - zaznaczył Bogucki. Jak dodał, poprawki są dobre, ale nie wiadomo, czy zmieniają ostateczny obraz ustawy. Na to będzie musiał odpowiedzieć prezydent, gdy ustawa w ostatecznym kształcie trafi na jego biurko - powiedział. Jak ocenił, to "duże wyzwanie i bardzo trudna decyzja, która stoi przed prezydentem".

Rząd apeluje o przyjęcie programu SAFE

Rząd wielokrotnie apelował do prezydenta o podpisanie programu SAFE. W poniedziałek podczas pobytu w Hucie Stalowa Wola premier Donald Tusk nie przebierał w słowach. Jesteśmy w Stalowej Woli, o której ostatnio było tak głośno. Nazwozili tu partyjniaków, podnosili wrzask, protestowali przeciwko wielkim pieniądzom, jakie mają trafić do tej huty, podobnie jak do innych zakładów pracy przemysłu zbrojeniowego w Polsce - mówił w krótkim nagraniu zamieszczonym na platformie X Donald Tusk.

Ten krzyk to "pieniądze dla Niemców". Postaram się to wytłumaczyć, najprościej jak potrafię, patrzcie mi na usta: "20 mld tylko dla tej huty. Stalowa Wola. Podkarpacie. Polska". Dotarło, zakute łby? - dodał szef polskiego rządu.