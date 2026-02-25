Słowackie służby ratunkowe pomogły polskiemu wspinaczowi, który uległ poważnemu wypadkowi w Tatrach. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w rejonie Doliny Mięguszowieckiej.

Akcja ratunkowa 60-letniego Polaka w słowackich Tatrach / Horska Zachranna Sluzba /

Jak informuje Horska Záchranna Služba (HZS), 60-letni mężczyzna podczas wspinaczki pod szczytem Osterwa odpadł ze ściany i spadł z wysokości ok. 7 metrów. Upadając, poważnie się poturbował - ma uraz kręgosłupa, jamy brzusznej, klatki piersiowej i głowy.

Współtowarzysze Polaka przekazali służbom dokładne współrzędne dzięki aplikacji HZS. Zła pogoda uniemożliwiła wysłanie śmigłowca, więc ratownicy dotarli na miejsce pieszo.

Po udzieleniu pierwszej pomocy mężczyzna został ewakuowany na noszach oraz przy użyciu pojazdu terenowego do stacji kolejki elektrycznej Popradské Pleso.

Tam przekazano go załodze pogotowia ratunkowego.