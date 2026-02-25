Polskie organizacje startupowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na europejskiej scenie innowacji. W najnowszym rankingu "Europe’s Leading Start-up Hubs" przygotowanym przez "Financial Times" znalazło się aż siedem podmiotów z Polski - to najlepszy wynik w historii.

Polskie organizacje startupowe coraz mocniej zaznaczają swoją obecność na europejskiej scenie innowacji (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

W najnowszym rankingu "Financial Times" znalazło się rekordowe siedem polskich organizacji startupowych.

Jakie miejsca zajęły polskie podmioty? Piszemy o tym w poniższym artykule.

Jak poinformowała organizacja Startup Hub Poland, tegoroczny wynik jest rekordowy - nigdy wcześniej Polska nie miała tylu reprezentantów w zestawieniu "Europe’s Leading Start-up Hubs".

W trzeciej edycji rankingu warszawski Startup Hub Poland otwiera krajową listę najlepszych organizacji, plasując się w pierwszej trzydziestce. Co więcej, organizacja została najwyżej oceniona w Europie Środkowo-Wschodniej oraz zajęła pierwsze miejsce w Europie pod względem jakości mentoringu.

Prestiżowe wyróżnienie wśród europejskich liderów

Ranking "Financial Times" wyróżnia najlepsze europejskie ośrodki oferujące programy wsparcia dla osób zakładających lub rozwijających własne firmy. W czołówce zestawienia dominują organizacje z Niemiec, które zajęły trzy pierwsze miejsca, a także szóste i dziewiąte. Na czwartym miejscu uplasowała się organizacja z Francji, a na piątym - ze Szwajcarii.

Polskie organizacje zajęły w tegorocznym rankingu miejsca: 29., 30., 60., 68., 83., 94. oraz 151.

Rosnąca pozycja Polski na rynku innowacji

Startup Hub Poland podkreśla, że ranking "Financial Times" jest jednym z najbardziej renomowanych zestawień europejskich inkubatorów i akceleratorów technologicznych. Ocenia on organizacje na podstawie opinii absolwentów programów, ocen ekspertów branżowych oraz sukcesów firm, które korzystały z ich wsparcia.

Warto zauważyć, że liczba polskich organizacji w rankingu systematycznie rośnie - w 2025 roku znalazły się w nim cztery podmioty, a w 2024 roku - dwa.

Polska dysponuje obecnie ponad 650 tysiącami specjalistów technologicznych i jednym z najszybciej rozwijających się rynków ICT (teleinformatycznych) w Europie, którego wartość w 2025 roku szacowana była na 31,6 mld dolarów. Według prognoz, do 2030 roku rynek ma urosnąć do 51,2 mld dolarów.

Czym jest startup?

Startup to młoda firma lub przedsięwzięcie biznesowe, które znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Najczęściej startupy powstają w oparciu o innowacyjny pomysł, produkt lub usługę, które mają potencjał szybkiego wzrostu i skalowania działalności. Cechą charakterystyczną startupów jest wysoki poziom ryzyka oraz dążenie do szybkiego zdobycia rynku, często przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii.

Startupy często finansowane są przez inwestorów prywatnych (tzw. aniołów biznesu), fundusze venture capital lub poprzez crowdfunding (zbiórki społecznościowe). Ich głównym celem jest szybkie przetestowanie modelu biznesowego, zdobycie klientów i osiągnięcie rentowności lub atrakcyjności dla potencjalnych inwestorów czy większych firm, które mogą je przejąć.

Przykłady znanych firm, które zaczynały jako startupy, to m.in. Facebook, Uber czy Airbnb.