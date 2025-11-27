Pierwszy dzień II BNP Paribas Warsaw SerialCon dobiegł końca, przynosząc szereg udanych projekcji, które zainaugurowały tegoroczny program serialowy. Liczne gwiazdy i twórcy byli obecni na miejscu, uczestnicząc w spotkaniach i panelach. Cała przestrzeń Kinoteki została zaaranżowana jako strefa pełna specjalistycznych i interaktywnych atrakcji branżowych, ale przede wszystkim sprawiła, że produkcje serialowe stały się dosłownie na wyciągnięcie ręki. Michelle Fairley odebrała statuetkę Cutting Edge. Co widzowie zobaczą dziś?

Michelle Fairley odebrała statuetkę Cutting Edge, a Kinoteka wypełniła się fanami seriali / BNP Paribas Warsaw SerialCon / Materiały prasowe

Nagroda Cutting Edge dla Michelle Fairley

Michelle Fairley odebrała nagrodę Cutting Edge. To nagroda, która przyznawana jest twórcom, którzy zacierają granice między światem seriali a filmu, redefiniując sposób, w jaki opowiadane są współczesne historie. To wyróżnienie dla artystów, którzy odważnie eksperymentują z formą i narracją, odkrywając nowe języki wizualne i emocjonalne. Michelle Fairley w fenomenalny sposób łączy w swoich bohaterkach determinację, siłę, czasami bezwzględność, w pełni zachowując kruchość i kobiecą delikatność. Jej bohaterki są napędzane siłą charakteru, nie siłą mięśni, a jednocześnie są w stanie przełamywać każde przeszkody.

Jestem zaszczycona mogąc być tego wieczora z wami, aby przyjąć tę nagrodę. Jest to dla mnie bardzo niespodziewane otrzymać ją za rolę w serialu, ponieważ zaczynałam karierę jako aktorka teatralna i była to naprawdę duża część mojego życia. Będę dozgonnie wdzięczna za możliwości, które mi to dało - zagrania tylu wspaniałych postaci silnych i wrażliwych kobiet. To było wyzwaniem smakować tego jako aktorka. Naprawdę bardzo dziękuję. To naprawdę wiele dla mnie znaczy. Chciałabym życzyć wszystkim nominowanym powodzenia, wszyscy jesteście wygranymi – powiedziała Michelle Fairley, przyjmując statuetkę.

/ Materiały prasowe

BNP Paribas Warsaw SerialCon, czyli pierwszy w Polsce festiwal seriali

Czuliśmy, że w Polsce brakowało miejsca, które odpowiada na potrzeby widzów, twórców i platform streamingowych. Miejsca, które pokazuje i skupia się tylko na serialach. I ten festiwal zrodził się właśnie z takiej potrzeby. Jest to pierwszy w Polsce pełnoprawny festiwal seriali. I dlatego dziś spotykamy się na jego drugiej edycji, właśnie z potrzeby realnej rozmowy o serialach – powiedział Szymon Miszczak, Dyrektor Festiwalu BNP Paribas Warsaw SerialCon w trakcie konferencji otwarcia.

Za nami także pierwsze rozmowy w ramach Stars on Stage by BNP Paribas. Natalia Ryba oraz Marcin Radomski rozmawiali z Przemysławem Bluszczem, Piotrem Januszem, Jakubem Sierenbergem, Sonią Bohosiewicz, Darią Woszek, a także Konradem Elerykiem o szczegółach konkursowych produkcji i kondycji polskich seriali, których złota era trwa w najlepsze. Podczas II BNP Paribas Warsaw SerialCon gwiazdy można oglądać m.in. w serialach: „Breslau”, reż. Leszek Dawid (Disney), „Otchłań”, reż. Daria Woszek (WoW) oraz „Heweliusz”, reż. Jan Holoubek (Netflix).

Wydaje mi się, że ta granica między telewizją i serialem a kinem i filmem zaciera się na dobre w tym momencie. Seriale przestały już być tym, czym były kiedyś. To znaczy epizodycznymi historiami krótko opowiedzianymi, a stają się wartościowymi historiami, które są de facto długimi filmami. Co mnie niezwykle cieszy. Serial pozwala nam się rozwinąć. Jeśli zrobimy to w sposób interesujący dla widza, a nie nudny, no cóż, wtedy faktycznie jesteśmy przy ogromnym długim dziele filmowym, które może pozostawić w nas, liczę na to, że więcej niż film – powiedział przewodniczący jury, Łukasz Palkowski.

Przedstawiono także sylwetki tegorocznych jurorów

Barry "Baz" Idoine to wybitny operator filmowy i reżyser zdjęć, współpracujący z największymi światowymi studiami. Ma na koncie realizację zdjęć do głośnych produkcji takich jak „The Mandalorian” czy „Westworld”. Frank Spotnitz, scenarzysta i producent, to nazwisko, które zna każdy miłośnik telewizji. Jako współtwórca kultowego „Z Archiwum X” oraz producent „Człowieka z Wysokiego Zamku” dla Amazon Prime, Spotnitz od lat kształtuje oblicze światowej telewizji. Susie Liggat – producentka kultowego serialu „Doktor Who” – jest jedną z najważniejszych postaci brytyjskiej telewizji.

Edward K. Gibbon to kostiumograf, którego projekty zachwycają precyzją, stylem i zrozumieniem roli ubioru w budowaniu narracji. Pracował przy wielu europejskich i hollywoodzkich produkcjach (m.in. „Córka”, „House of Guinness”, „Skins”) w których kostium stawał się nośnikiem emocji i tożsamości postaci. Richard Bullock to ceniony scenograf, który od lat współtworzy światowe produkcje filmowe i serialowe (m.in. „Peaky Blinders”, „Dzień Szakala”), łącząc funkcjonalność z artystyczną wizją. Jego prace charakteryzują się dbałością o przestrzeń narracyjną i atmosferę opowieści – od realizmu po stylizację.

Nad pracami jury czuwać będzie Łukasz Palkowski - reżyser takich hitów jak „Bogowie”, „Belfer” czy „Chyłka”. Jego twórczość, łącząca rozmach filmowy z emocjonalną prawdą, doskonale oddaje ambicje współczesnego polskiego serialu.

A co czeka widzów drugiego dnia festiwalu?

Już w czwartek o godzinie 20:00, widzowie tegorocznego BNP Paribas Warsaw SerialCon będą mogli zobaczyć przedpremierowy pokaz serialu „Niebo. Rok w piekle” – nowej, mocnej produkcji HBO Max inspirowanej prawdziwymi wydarzeniami opisanymi w książce „Niebo. Pięć lat w sekcie” autorstwa Sebastiana Kellera. Przed seansem odbędzie się spotkanie z twórcami: Tomaszem Kotem, Michaliną Łabacz, Stanisławem Linowskim, Tomaszem Cichoniem oraz Bogumiłem Lipskim.

W ramach Stars on Stage by BNP Paribas usłyszymy rozmowy Natalii Ryby i Marcina Radomskiego z Agnieszką Podsiadlik, Ireneuszem Czopem oraz Anną Karczmarczyk. W ramach sekcji Warszawski sen, widzowie będą mogli zobaczyć m.in. trzy pierwsze odcinki „Dekalogu” Krzysztofa Kieślowskiego, a dla najmłodszych pokażemy „Rybkę MiniMini na tropie emocji”.

Na Pro Industry zostaną poruszone tematy: anatomia serialu, format pionowy – nowe medium, jak tworzyć dobrą komedię, HBO Max: dyskusja wokół produkcji lokalnych oraz Glina: Powrót legendy w nowej erze. W ramach Konkursu na Najlepszy Polski Serial 2025 roku będzie można obejrzeć: „Minuta ciszy” (sezon 2, odc. 1,2; CANAL +) w reżyserii Jacka Lusińskiego, „Zatoka szpiegów” (sezon 2, odc. 1,2; TVP) w reżyserii Łukasza Ostalskiego, „Przesmyk” (odc. 1,2; HBO Max) w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego oraz „Porządnego człowieka” (odc. 1,2; HBO Max) w reżyserii Aleksandry Terpińskiej.