"Uważam, że powinniśmy ograniczyć użycie telefonów w szkołach" - przyznała w Porannej rozmowie w RMF FM minister edukacji Barbara Nowacka. Dodała, że zakaz miałby obejmować klasy 1–8 szkoły podstawowej. "Jeżeli to jest narzędzie, które jest potrzebne nauczycielom, to z przyjemnością dla nich to zrobię" - zapewniła szefowa MEN.

Na czym miałyby polegać nowe regulacje dotyczące telefonów w szkołach? Barbara Nowacka tłumaczyła w RMF FM, że uczniowie podstawówek nie powinni korzystać z komórek w czasie lekcji.

Oczywiście z wyjątkiem decyzji nauczyciela, że potrzebuje do procesu edukacyjnego - zastrzegła minister edukacji. Przyznała, że pomysł wprowadzenia zakazu to efekt jej rozmów z nauczycielami.

Uczniowie się dekoncentrują, niektórzy wyjmują telefony. Jeżeli to jest narzędzie, które jest potrzebne nauczycielom, to z przyjemnością dla nich to zrobię - zapowiedziała rozmówczyni Tomasza Terlikowskiego.

Czy nowe przepisy mogą wejść w życie już od 1 września 2026 r? To zależy od tego, jak będziemy procedować ustawę i czy powiążemy ją z projektem Koalicji Obywatelskiej - podkreśliła szefowa MEN. Jeżeli z projektem Koalicji Obywatelskiej, to 1 września jest murowany. Ścieżka rządowa jest trochę dłuższa - dodała.

Dopytywana o ewentualne poparcie prezydenta Karola Nawrockiego dla takich zmian, Nowacka stwierdziła: "nie będę cytować premiera, ale byłoby złe, gdyby nie podpisał rzeczy chroniących dzieci".

