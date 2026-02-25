Myśliwiec F-16, który wystartował z 9. Głównej Bazy Lotniczej w Balıkesir w Turcji, rozbił się bardzo blisko autostrady O-5 łączącej Stambuł z Izmirem. Tamtejsze Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że pilot nie przeżył, a do sieci trafiło nagranie, na którym widać kulę ognia po upadku myśliwca.

Katastrofa F-16 w Turcji / Screen X, Alpha Defense / Shutterstock

W Turcji doszło do katastrofy lotniczej.

F-16, który wystartował z bazy w Balıkesir, rozbił się w pobliżu ważnej autostrady O-5, która została czasowo zamknięta.

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na RMF24.pl .

W Turcji doszło do katastrofy myśliwca F-16. Poinformowało o tym tamtejsze Ministerstwo Obrony Narodowej. Maszyna wyleciała z 9. Głównej Bazy Lotniczej w Balıkesir w północno-zachodniej Turcji w regionie Marmara. Pilot nie przeżył.

BBC podało natomiast więcej szczegółów. Samolot tureckich Sił Powietrznych rozbił się w trakcie lotu szkoleniowego, a kontakt radiowy z maszyną oraz możliwość śledzenia lotu utracono niedługo po starcie. Do tragedii doszło w pobliżu autostrady O-5 - Gebze-Orhangazi-Izmir. To kluczowa, płatna trasa, łącząca Stambuł z Izmirem o długości ok. 426 km.