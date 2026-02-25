Władze Sopotu zapowiadają wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (ŚSPP), która obejmie większość centrum miasta. Opłaty będą obowiązywać przez siedem dni w tygodniu, a stawki wzrosną nawet do 13 zł za godzinę. Mieszkańcy mogą jednak liczyć na specjalne przywileje.
- W 2025 roku Sejm zmienił przepisy, dzięki czemu Sopot może pobierać opłaty za parkowanie przez cały tydzień, także w weekendy.
- Analizy pokazały, że ponad 90 proc, samochodów w centrum to auta przyjezdnych.
- Nowa strefa obejmie większość centrum z wyłączeniem kilku ulic, a opłaty będą obowiązywać codziennie od 9:00 do 22:00.
- Projekt uchwały trafi pod głosowanie w marcu. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 maja 2026 roku.
Sopot od lat boryka się z problemem braku wolnych miejsc parkingowych w centrum, zwłaszcza w sezonie turystycznym i w weekendy. Władze miasta od dawna zabiegały o zmianę ogólnopolskich przepisów, które pozwoliłyby pobierać opłaty za parkowanie także w soboty i niedziele. Przełom nastąpił w 2025 roku, kiedy Sejm przyjął nowelizację ustawy o drogach publicznych. Dzięki niej miasta poniżej 100 tys. mieszkańców oraz uzdrowiska - takie jak Sopot - mogą wprowadzić płatne parkowanie przez cały tydzień.
Wprowadzenie opłat w weekendy poprawi rotację aut na miejscach parkingowych i sprawi, że będą one bardziej dostępne dla mieszkańców, którzy otrzymają też dodatkowe przywileje - podkreśliła podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.
Przygotowując się do wprowadzenia ŚSPP, miasto przeprowadziło szczegółową analizę rotacji miejsc parkingowych. Wyniki nie pozostawiają złudzeń - ponad 90 proc. samochodów parkujących w centrum Sopotu to auta przyjezdnych, a jedno miejsce zajmowane jest średnio przez trzy pojazdy przez 13 godzin.
Badania wykazały również, w jakim celu kierowcy przyjeżdżają do Sopotu. 46 proc. ankietowanych deklarowało, że odwiedza miasto ze względu na kulturę i rozrywkę, około 30 proc. wskazało wypoczynek, a ok. 9-10 proc. - pracę lub sprawy do załatwienia.
Nową strefę zaplanowaliśmy z uwzględnieniem tych danych i konkretnym pakietem korzyści dla mieszkańców - zaznaczył wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.
Na ostateczny kształt proponowanych zmian wpływ miały także rekomendacje wypracowane podczas pierwszego Sopockiego Panelu Obywatelskiego, który odbył się w czerwcu i lipcu 2025 roku. To właśnie głosy mieszkańców i ekspertów zadecydowały o zakresie strefy, godzinach obowiązywania opłat oraz o przywilejach dla posiadaczy Karty Sopockiej.
Śródmiejska strefa płatnego parkowania (ŚSPP) ma objąć większość obecnej sopockiej Strefy Płatnego Parkowania (podstrefy "A" i "B"), z wyłączeniem kilku ulic: Jana z Kolna, Rzemieślniczej, 1 Maja, 23 Marca, Grottgera i Moniuszki - te pozostaną w standardowej SPP.
W ŚSPP opłaty będą obowiązywać przez siedem dni w tygodniu w godzinach 9.00-22.00. Stawki mają wynosić:
- 9,50 zł za pierwszą godzinę postoju,
- 11 zł za drugą godzinę,
- 13 zł za trzecią godzinę,
- 9,50 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.
W standardowej strefie płatnego parkowania opłaty nadal będą pobierane od poniedziałku do piątku w tych samych godzinach, ale również wzrosną. Nowe stawki to:
- 7,20 zł za pierwszą godzinę (zamiast dotychczasowych 6,90 zł),
- 8,60 zł za drugą godzinę (zamiast 8,20 zł),
- 10,30 zł za trzecią godzinę (zamiast 9,80 zł),
- 7,20 zł za każdą kolejną godzinę (zamiast 6,90 zł).
Władze miasta przewidziały również wyjątki od nowych zasad. Opłaty w ŚSPP nie będą obowiązywały 24, 25 i 26 grudnia, w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny oraz 1 listopada. Specjalne przywileje czekają na posiadaczy Karty Sopockiej - będą mogli dwukrotnie, od poniedziałku do soboty, skorzystać z jednej godziny bezpłatnego parkowania w ŚSPP, a w niedziele parkować za darmo na terenie całej strefy.
Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania trafi pod głosowanie podczas marcowej sesji rady miasta. Jeśli radni poprą propozycję władz, nowe przepisy zaczną obowiązywać już 1 maja 2026 roku.