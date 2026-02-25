Władze Sopotu zapowiadają wprowadzenie śródmiejskiej strefy płatnego parkowania (ŚSPP), która obejmie większość centrum miasta. Opłaty będą obowiązywać przez siedem dni w tygodniu, a stawki wzrosną nawet do 13 zł za godzinę. Mieszkańcy mogą jednak liczyć na specjalne przywileje.

W 2025 roku Sejm zmienił przepisy, dzięki czemu Sopot może pobierać opłaty za parkowanie przez cały tydzień, także w weekendy.

Analizy pokazały, że ponad 90 proc, samochodów w centrum to auta przyjezdnych.

Nowa strefa obejmie większość centrum z wyłączeniem kilku ulic, a opłaty będą obowiązywać codziennie od 9:00 do 22:00.

Projekt uchwały trafi pod głosowanie w marcu. Jeśli zostanie przyjęty, nowe zasady zaczną obowiązywać od 1 maja 2026 roku.

Sopot od lat boryka się z problemem braku wolnych miejsc parkingowych w centrum, zwłaszcza w sezonie turystycznym i w weekendy. Władze miasta od dawna zabiegały o zmianę ogólnopolskich przepisów, które pozwoliłyby pobierać opłaty za parkowanie także w soboty i niedziele. Przełom nastąpił w 2025 roku, kiedy Sejm przyjął nowelizację ustawy o drogach publicznych. Dzięki niej miasta poniżej 100 tys. mieszkańców oraz uzdrowiska - takie jak Sopot - mogą wprowadzić płatne parkowanie przez cały tydzień.

Wprowadzenie opłat w weekendy poprawi rotację aut na miejscach parkingowych i sprawi, że będą one bardziej dostępne dla mieszkańców, którzy otrzymają też dodatkowe przywileje - podkreśliła podczas wtorkowej konferencji prasowej prezydent kurortu Magdalena Czarzyńska-Jachim.

Analiza rotacji miejsc. Zaskakujące wnioski

Przygotowując się do wprowadzenia ŚSPP, miasto przeprowadziło szczegółową analizę rotacji miejsc parkingowych. Wyniki nie pozostawiają złudzeń - ponad 90 proc. samochodów parkujących w centrum Sopotu to auta przyjezdnych, a jedno miejsce zajmowane jest średnio przez trzy pojazdy przez 13 godzin.

Badania wykazały również, w jakim celu kierowcy przyjeżdżają do Sopotu. 46 proc. ankietowanych deklarowało, że odwiedza miasto ze względu na kulturę i rozrywkę, około 30 proc. wskazało wypoczynek, a ok. 9-10 proc. - pracę lub sprawy do załatwienia.

Nową strefę zaplanowaliśmy z uwzględnieniem tych danych i konkretnym pakietem korzyści dla mieszkańców - zaznaczył wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.

Na ostateczny kształt proponowanych zmian wpływ miały także rekomendacje wypracowane podczas pierwszego Sopockiego Panelu Obywatelskiego, który odbył się w czerwcu i lipcu 2025 roku. To właśnie głosy mieszkańców i ekspertów zadecydowały o zakresie strefy, godzinach obowiązywania opłat oraz o przywilejach dla posiadaczy Karty Sopockiej.

Gdzie zapłacimy więcej? Nowe zasady parkowania

Śródmiejska strefa płatnego parkowania (ŚSPP) ma objąć większość obecnej sopockiej Strefy Płatnego Parkowania (podstrefy "A" i "B"), z wyłączeniem kilku ulic: Jana z Kolna, Rzemieślniczej, 1 Maja, 23 Marca, Grottgera i Moniuszki - te pozostaną w standardowej SPP.

W ŚSPP opłaty będą obowiązywać przez siedem dni w tygodniu w godzinach 9.00-22.00. Stawki mają wynosić:

9,50 zł za pierwszą godzinę postoju,

za pierwszą godzinę postoju, 11 zł za drugą godzinę,

za drugą godzinę, 13 zł za trzecią godzinę,

za trzecią godzinę, 9,50 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.

W standardowej strefie płatnego parkowania opłaty nadal będą pobierane od poniedziałku do piątku w tych samych godzinach, ale również wzrosną. Nowe stawki to:

7,20 zł za pierwszą godzinę (zamiast dotychczasowych 6,90 zł),

za pierwszą godzinę (zamiast dotychczasowych 6,90 zł), 8,60 zł za drugą godzinę (zamiast 8,20 zł),

za drugą godzinę (zamiast 8,20 zł), 10,30 zł za trzecią godzinę (zamiast 9,80 zł),

za trzecią godzinę (zamiast 9,80 zł), 7,20 zł za każdą kolejną godzinę (zamiast 6,90 zł).

Wyjątki i ulgi

Władze miasta przewidziały również wyjątki od nowych zasad. Opłaty w ŚSPP nie będą obowiązywały 24, 25 i 26 grudnia, w Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny oraz 1 listopada. Specjalne przywileje czekają na posiadaczy Karty Sopockiej - będą mogli dwukrotnie, od poniedziałku do soboty, skorzystać z jednej godziny bezpłatnego parkowania w ŚSPP, a w niedziele parkować za darmo na terenie całej strefy.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia śródmiejskiej strefy płatnego parkowania trafi pod głosowanie podczas marcowej sesji rady miasta. Jeśli radni poprą propozycję władz, nowe przepisy zaczną obowiązywać już 1 maja 2026 roku.