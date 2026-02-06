Na ten moment czekało wielu miłośników polskiego kina. Do sieci trafił pierwszy teaser nowej ekranizacji "Lalki" Bolesława Prusa. Film reżyseruje Maciej Kawalski, a główne role grają Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński.

Kamila Urzędowska i Marcin Dorociński na planie "Lalki" / Archiwum Gigant Films / Materiały prasowe

"Precz z moich oczu"

Krótki klip jest montażem ujęć z filmu, na których oprócz odtwórców ról Izabeli Łęckiej i Stanisława Wokulskiego widzimy też innych członków bogatej w znane nazwiska obsady. To m.in. Marek Kondrat, Karolina Gruszka, Maria Dębska, Andrzej Seweryn i Agata Kulesza.

Wideo youtube

W teaserze wykorzystano fragment słynnego wiersza Adama Mickiewicza "Do M***". Jego fragmenty recytują Marcin Dorociński i Kamila Urzędowska. Nie jest to przypadkowy wybór - ten utwór pojawia się w "Lalce" i pełni w powieści Prusa istotną rolę.

Kawalski: "Lalka" wraca na wielki ekran, by poruszyć serca

Kamila Urzędowska na planie "Lalki" / Archiwum Gigant Films / Materiały prasowe

"Lalka" będzie wydarzeniem, które przywróci wiarę w kino - zapowiada producent filmu Radosław Drabik. Oderwie widzów od telewizorów, oferując najlepsze filmowe doświadczenie - dodaje.

Reżyserem nowej ekranizacji dzieła Prusa jest Maciej Kawalski - twórca "Niebezpiecznych dżentelmenów". Po kilku dekadach "Lalka" wraca na wielki ekran, by na nowo poruszyć serca kilku pokoleń Polaków! To film, który wspólnie w kinie mogą zobaczyć nastolatki z rodzicami, z dziadkami, a nawet pradziadkami. Każde z nich coś odczuje, coś przeżyje, a potem jeszcze przez tydzień będą mogli o tym dyskutować - zapowiada.

Nowa "Lalka" wejdzie do kin 30 września.

Będzie też serialowa "Lalka" z Schuchardtem i Drzymalską

Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska na planie "Lalki" / Robert Pałka / Materiały prasowe

W 2026 roku do widzów trafi także serialowa adaptacja "Lalki". Dla Netflixa przygotowuje ją twórca "Kosa" i "Ataku paniki" - Paweł Maślona.

W serialowej "Lalce" główne role grają Tomasz Schuchardt i Sandra Drzymalska. W obsadzie są też m.in. Jacek Braciak (jako Tomasz Łęcki), Dariusz Chojnacki (jako Ignacy Rzecki) i Magdalena Cielecka (jako Kazimiera Wąsowska).

Wiadomo, że produkcja ma być sześcioodcinkowa. Za scenariusz odpowiadają Paweł Demirski, Jagoda Dutkiewicz i Paweł Maślona. Autorem zdjęć jest Paweł Flis. Kostiumy przygotowała Dorota Roqueplo.

Kultowe ekranizacje "Lalki" sprzed lat

Słynna powieść Bolesława Prusa była już wcześniej ekranizowana. W 1968 r. miał premierę film "Lalka" w reżyserii Wojciecha Jerzego Hasa. Wokulskiego grał w nim Mariusz Dmochowski, a Łęcką - Beata Tyszkiewicz. W obsadzie byli też m.in. Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Zdzisław Maklakiewicz, Jan Machulski, Bogumił Kobiela i Andrzej Łapicki. Autorem muzyki do filmu był Wojciech Kilar.

W 1978 r. na ekrany trafiła serialowa "Lalka" w reżyserii Ryszarda Bera. W tej wersji Wokulskim był Jerzy Kamas, a Łęcką Małgorzata Braunek. W obsadzie byli też m.in. Bronisław Pawlik, Jan Englert, Marta Lipińska, Andrzej Zaorski i Piotr Fronczewski. Muzykę do serialu skomponował Andrzej Kurylewicz.