Dziś na platformie Netflix zadebiutował serial "Ołowiane dzieci" Macieja Pieprzycy. To inspirowana prawdziwą historią sześcioodcinkowa opowieść o młodej lekarce. W rolę dr Jolanty Wadowskiej-Król wcieliła się Joanna Kulig.

"Ołowiane dzieci" już na Netfliksie. O czym opowiada serial?

Serial "Ołowiane dzieci" inspirowany jest życiem dr Jolanty Wadowskiej-Król, która zdecydowała się nagłośnić masowe przypadki ołowicy wśród dzieci mieszkających w pobliżu Huty Szopienice, oraz książką Michała Jędryki o tym samym tytule. Lekarka sprzeciwiła się opresyjnemu aparatowi państwowemu, by ratować najmłodszych.

Ona po prostu robiła to wszystko, bo tak trzeba. Była dobrym lekarzem, (...) chciała leczyć dzieci i za wszelką cenę im pomóc - opowiadała w RMF FM Joanna Kulig, która wcieliła się w serialu w rolę nieustępliwej lekarki.

W tej historii przyciągnęła mnie z pewnością postać Jolanty Wadowskiej-Król, ponieważ to, co zrobiła, zdecydowanie zasługuje na przypomnienie. Kiedy dostałem tę propozycję, to powiedziałem sobie, że muszę zrobić wszystko, aby tę historię opowiedzieć i cieszę się, że mi się to udało - podkreślał reżyser Maciej Pieprzyca na przedpremierowym pokazie serialu w Katowicach.

"Ołowiane dzieci". Obsada i twórcy serialu

Reżyserem "Ołowianych dzieci" jest Maciej Pieprzyca - twórca takich filmów jak "Chce się żyć", "Jestem mordercą" czy "Ikar. Legenda Mietka Kosza". Reżyserował też takie popularne seriale jak "Prokurator", "Kruk" czy "Idź przodem, bracie".

Maciek jest reżyserem, dla którego bardzo ważne są próby czytane, spotkania z aktorami. Bardzo lubi być dobrze przygotowany przed zdjęciami. Wiedziałam, że będę miała partnera, który mnie poprowadzi. I że choć jest ogrom materiału, to będę miała wsparcie - tak współpracę z Pieprzycą opisywała w rozmowie z dziennikarką RMF FM Katarzyną Sobiechowską-Szuchtą Joanna Kulig.

Za scenariusz odpowiada Jakub Korolczuk, a autorem zdjęć jest Witold Płóciennik. Muzykę do serialu stworzyli Antoni Łazarkiewicz i Mary Komasa.

Kto oprócz grającej główną rolę Joanny Kulig znalazł się w obsadzie "Ołowianych dzieci"? To m.in.:

Agata Kulesza - Profesor Berger,

- Profesor Berger, Kinga Preis - Wiesia Wilczek,

- Wiesia Wilczek, Michał Żurawski - Hubert Niedziela,

- Hubert Niedziela, Marian Dziędziel - Jerzy Ziętek,

- Jerzy Ziętek, Zbigniew Zamachowski - Zdzisław Grudzień,

- Zdzisław Grudzień, Sebastian Pawlak - Zbyszek Król.

Gdzie kręcono "Ołowiane dzieci"?

Jak informuje biuro prasowe Netfliksa, serial "Ołowiane dzieci" kręcono w Katowicach, Rudzie Śląskiej, Świętochłowicach, Zabrzu, Gliwicach, Bytomiu i Warszawie.