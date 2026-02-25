Z powodu malejącej liczby dzieci małopolskie kuratorium oświaty zdecydowało o zamknięciu 13 placówek edukacyjnych w regionie. Jest lista.
- Kuratorium zdecydowało o likwidacji 13 szkół i przedszkoli w regionie małopolskim.
- Zamykane są głównie małe placówki w gminach wiejskich; w jednej ze szkół ponadpodstawowych nie ma już ani jednego ucznia.
Sytuacja dotyczy przede wszystkim małych szkół w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich, takich jak Brzeszcze, Rdzawka czy Skawina. W większości z nich liczba uczniów spadła do kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu dzieci. W przypadku jednej ze szkół ponadpodstawowych w regionie nie zarejestrowano już żadnego ucznia.
W Krakowie zlikwidowana zostanie Szkoła Podstawowa nr 19 przy ul. Senatorskiej oraz filia Samorządowego Przedszkola nr 133 z ul. Tynieckiej. Pozostałe zamykane placówki to głównie szkoły i przedszkola w niewielkich miejscowościach.
Przedstawiciele kuratorium podkreślają, że to naturalna konsekwencja niżu demograficznego, który trwa już od kilku lat i systematycznie się pogłębia.
To jest rok do roku spadek o około 10 proc. - mówi małopolski wicekurator oświaty Artur Pasek. Niestety, ta tendencja jest wzrostowa, czyli oprócz tego, że te 10 proc. rok do roku, to jeszcze jakiś tam dodatkowy procent w kolejnych latach. To oznacza, że samorządy już teraz muszą myśleć o tym, jak za kilka lat będzie wyglądać mapa przedszkoli i szkół. Na przykład dzieci urodzone trzy, cztery lata temu to jest już stan, który się nie zmieni. W związku z tym jest po kilka, kilkanaście oddziałów mniej. A to się wiąże m.in. z etatyzacją nauczycieli. Trzeba o tym pomyśleć zawczasu - tłumaczy.
Zmniejszająca się liczba uczniów oznacza również konieczność ograniczania zatrudnienia nauczycieli. Wiele samorządów szuka rozwiązań, jak w mniej bolesny sposób dokonywać restrukturyzacji szkół. Nadzieje wiążą z ustawą o tzw. "małej szkole", która ma umożliwić przekształcanie placówek w inne jednostki, takie jak żłobki, domy kultury czy domy seniora, zamiast ich całkowitej likwidacji. Pozwoli to na lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury i dostosowanie jej do aktualnych potrzeb społeczności lokalnej.
Jedną z rozważanych opcji jest także ograniczenie działalności szkół do klas 1-3 lub 1-4 i przewożenie starszych uczniów do większych placówek w sąsiednich miejscowościach. Samorządowcy przyznają, że decyzje o likwidacji szkół są trudne, ale coraz częściej konieczne w obliczu demograficznych realiów.
W Tarnowie odpowiedzią na ten problem jest pomysł łączenia placówek w zespoły szkolno-przedszkolne. Według władz samorządowych dzięki temu dla dzieci, rodziców i nauczycieli nic na razie się nie zmieni.
- Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju - likwidacja
- Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Rdzawce - likwidacja
- Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Ponicach - likwidacja
- Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Jaworsku - likwidacja
- Szkoła Podstawowa w Stadłach - likwidacja
- Szkoła Podstawowa nr 19 im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Krakowie wchodząca w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie - likwidacja
- Samorządowe Przedszkole nr 133im. Ojca Leona Knabita w Krakowie, wchodzące w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 22 w Krakowie - likwidacja lokalizacji prowadzenia zajęć przy ulicy Tynieckiej 122 w Krakowie
- Szkoła Podstawowa dla Dorosłych w Trzebini - likwidacja
- Szkoła Podstawowa im. Oskara Kolberga w Pozowicach - likwidacja
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Brzeszczach - likwidacja dodatkowe miejsca prowadzenia zajęć
- Szkoła Podstawowa w Wieprzcu - likwidacja
- Punkt Przedszkolny w Nadzowie i Punkt Przedszkolny w Czuszowie - likwidacja
- Szkoła Podstawowa w Pstroszycach - likwidacja