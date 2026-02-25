​Podczas prac wodociągowych w centrum miasta natrafiono na fragment umocnień z XVIII wieku - poinformował szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Relikty dawnej Twierdzy Szczecin odsłonięto między placami Grunwaldzkim a Lotników.

Do odkrycia doszło podczas prac ziemnych prowadzonych na zlecenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Jak poinformował ZWiK, najcenniejsze znalezisko zarejestrowano w rejonie Pl. Lotników, gdzie archeolodzy odsłonili mur oporowy przeciwskarpy.

Jak przekazano, jest to element potężnych fortyfikacji związanych z Bastionem V i Fortem Wilhelm. Stanowi on część systemu budowanego od 1724 roku, gdy po przejęciu miasta przez Prusy rozpoczęto rozbudowę umocnień chroniących strategiczny port nad Odrą.

W wielu wykopach na Śródmieściu można odsłonić fragment dawnych umocnień i przypomnieć nam, że pod codziennym ruchem ulicznym wciąż ukryta jest potężna Twierdza Szczecin. Takie odkrycia pokazują, że przeszłość nie zniknęła - ona cierpliwie czeka pod naszymi stopami i warto jej szukać - przekazał Radosław Tomaszewski z Działu Archeologii Muzeum Narodowego w Szczecinie.

Szczecin. Odkryto naczynia i kości zwierzęce z przełomu XVII/XVIII wieku

Z warstw ziemi przylegających do muru wydobyto fragmenty naczyń ceramicznych i kości zwierzęcych datowanych na XVII/XVIII wiek. Mogły należeć m.in. do żołnierzy, rzemieślników czy mieszkańców miasta.

W pozostałych wykopach zarejestrowano natomiast charakterystyczne warstwy gruzu i przemieszanej ziemi. Jak podano, to ślady rozbiórki umocnień po 1873 roku. W tym okresie twierdza przestała pełnić funkcję militarną.

Odkrycie nie wpłynęło na harmonogram inwestycji. Prace wodociągowe były kontynuowane zgodnie z planem, a nadzór archeologiczny prowadzono równolegle, bez wstrzymywania robót - poinformowała rzeczniczka prasowa Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Szczecinie Hanna Pieczyńska.

Na wniosek ZWiK prace ziemne związane z przebudową sieci wodociągowej w rejonie Al. Jana Pawła II, na odcinku od Pl. Grunwaldzkiego do Pl. Lotników, zostały objęte nadzorem archeologicznym.