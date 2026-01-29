Wyczekiwana premiera nowej ekranizacji "Wichrowych wzgórz" już za nami. Na czerwonym dywanie w Los Angeles pojawili odtwórcy głównych ról: Margot Robbie i Jacob Elordi, wcielający się w legendarne postacie Cathy i Heathcliffa. Prawdziwą sensacją wieczoru był jednak naszyjnik, który miała na sobie Margot Robbie. To ikoniczny diament w kształcie serca Taj Mahal, który należał do Elizabeth Taylor.

Margot Robbie i Jacob Elordi, wcielający się w legendarne postacie Cathy i Heathcliffa w nowej wersji "Wichrowych wzgórz" / Jordan Strauss/Invision / East News

Powrót do klasyki - "Wichrowe wzgórza" w nowej odsłonie

Kultowa powieść Emily Jane Brontë, która od pokoleń fascynuje czytelników na całym świecie, powraca na wielki ekran w zaskakującej interpretacji Emerald Fennell. Twórczyni takich głośnych produkcji jak "Saltburn" czy "Obiecująca. Młoda. Kobieta" tym razem sięgnęła po mroczny, romantyczny świat XVIII-wiecznego Yorkshire, by opowiedzieć historię Cathy i Heathcliffa na nowo.

W głównych rolach zobaczymy hollywoodzkie gwiazdy: Margot Robbie i Jacoba Elordiego.

Czerwony dywan pełen blasku: Margot Robbie i niezwykły naszyjnik

Uroczysta premiera filmu odbyła się w Los Angeles i przyciągnęła tłumy gwiazd oraz fotoreporterów. Największe emocje wzbudziła Margot Robbie, która na tę okazję wybrała spektakularną suknię domu mody Schiaparelli. Kreacja, utrzymana w odcieniach złota, czerni i czerwieni, zachwycała nie tylko formą, ale i symboliką - tren sukni przypominał płatki kwiatu, nawiązując do romantycznego ducha powieści Brontë.

35-letnia Margot Robbie pojawiła się w spektakularnej sukni projektu Schiaparelli / FREDERIC J. BROWN / East News/AFP

Jednak to nie suknia była największym zaskoczeniem wieczoru. Margot Robbie uzupełniła stylizację legendarnym naszyjnikiem Taj Mahal Elizabeth Taylor. Ten ikoniczny diament w kształcie serca, osadzony w jadeicie i ozdobiony złotem, rubinami oraz diamentami, ma długą i niezwykle romantyczną historię.

"Miłość jest wieczna" - brzmi inskrypcja w języku parsejskim na klejnocie, który przeszedł przez ręce indyjskich cesarzy i gwiazd Hollywood. Richard Burton podarował go Elizabeth Taylor w 1972 roku na jej 40. urodziny, czyniąc z naszyjnika symbol epickiej miłości.

Naszyjnik Elizabeth Taylor na szyi Margot Robbie / Abaca / East News/AFP

Jacob Elordi, wcielający się w postać Heathcliffa, postawił na klasyczną elegancję. Aktor wybrał całkowicie czarny garnitur, który kontrastował z białym tłem wydarzenia i doskonale komponował się ze stylizacją partnerki z planu. Elordi, znany z roli w serialu "Euforia", udowodnił, że potrafi zagrać zarówno współczesnego buntownika, jak i romantycznego bohatera z XIX-wiecznej powieści.

Nowa adaptacja, nowe emocje

Emerald Fennell, reżyserka i scenarzystka nowej wersji "Wichrowych wzgórz", nie boi się wyzwań. Po sukcesie filmów "Saltburn" i "Obiecująca. Młoda. Kobieta", postanowiła sięgnąć po jeden z najważniejszych romansów w historii literatury.

Cathy i Heathcliff to dwoje najbardziej kultowych kochanków w historii literatury, ta historia była po naszej stronie - podkreśla Margot Robbie w rozmowie z The Hollywood Reporter.

Nowa ekranizacja ma być nie tylko hołdem dla twórczości Emily Brontë, ale również świeżym spojrzeniem na motyw niszczącej, pełnej pasji miłości. Polska premiera odbędzie się 14 lutego - idealnie na Walentynki.

Wideo youtube

"Wichrowe wzgórza" doczekały się już kilku adaptacji filmowych. Jedną z najsłynniejszych jest wersja z 1992 roku w reżyserii Petera Kosminsky’ego, z Juliette Binoche i Ralphem Fiennesem w rolach głównych.