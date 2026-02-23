W poniedziałkowy wieczór doszło do poważnych utrudnień na drodze ekspresowej S6. Odcinek między węzłami Karwice a Sławno Zachód został całkowicie zablokowany z powodu rozległych zastoisk wody powstałych w wyniku roztopów. Kierowcy muszą korzystać z objazdu prowadzącego starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. Utrudnienia mogą potrwać nawet kilkanaście godzin.

Droga ekspresowa S6 nieprzejezdna na odcinku Karwice - Sławno Zachód.

Powodem są zastoiska wody z roztopów blokujące oba kierunki ruchu.

Przewidywany okres blokady to nawet 12 godzin, ale czas ten może ulec zmianie.

W poniedziałek 23 lutego 2026 roku wieczorem kierowcy podróżujący drogą ekspresową S6 napotkali poważne utrudnienia. Odcinek między węzłami Karwice a Sławno Zachód został całkowicie zamknięty dla ruchu w obu kierunkach. Powodem są rozległe zastoiska wody, które pojawiły się na jezdni w wyniku intensywnych roztopów. Służby drogowe natychmiast zareagowały, zamykając trasę i kierując ruch na objazdy.

Objazd i zalecenia dla kierowców

W związku z blokadą ekspresówki, kierowcy muszą korzystać z objazdu prowadzącego starym przebiegiem drogi krajowej nr 6. To rozwiązanie pozwala ominąć zalany fragment S6, jednak należy liczyć się z wydłużonym czasem podróży i możliwymi zatorami na trasie objazdowej.

Służby apelują o zachowanie ostrożności, stosowanie się do znaków i poleceń służb porządkowych oraz śledzenie bieżących komunikatów drogowych.

Skutki roztopów

Obfite roztopy, które wystąpiły w regionie, spowodowały nagromadzenie się wody na jezdni. Sytuacja ta stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, dlatego podjęto decyzję o całkowitym zamknięciu odcinka ekspresówki. Służby drogowe pracują nad usunięciem zastoisk i przywróceniem przejezdności trasy.

Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać nawet 12 godzin, jednak czas ten jest orientacyjny i zależy od tempa prac oraz warunków pogodowych.