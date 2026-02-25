50 proc. wpływów z opłaty paliwowej ma trafić do Funduszu Kolejowego. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Wpływy z opłaty paliwowej znacznie bardziej wzmocnią Fundusz Kolejowy / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rządowy projekt nowelizacji ustawy przewiduje zwiększenie udziału Funduszu Kolejowego w opłacie paliwowej z 19,45 proc. do 50 proc.

Zmiana ma zapewnić stabilne finansowanie inwestycji PKP PLK od 2027 roku, bez wpływu na ceny paliw i inflację.

Jakie jeszcze zmiany planuje rząd? O tym w naszym artykule.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o Funduszu Kolejowym oraz niektórych innych ustaw. Według resortu infrastruktury, który przygotował projekt, zmiana ma zapewnić stabilne finansowanie inwestycji PKP PLK od 2027 r. przy zachowaniu neutralności dla cen paliw i inflacji.

Gruntowna reforma finansowania kolei

Projekt zakłada gruntowną reformę mechanizmu finansowania infrastruktury kolejowej. Celem jest wzmocnienie roli Funduszu Kolejowego (FK) jako stabilnego i przewidywalnego źródła środków na inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jak wskazano w uzasadnieniu, dotychczasowy model - oparty w dużej mierze na corocznych decyzjach budżetowych - ogranicza możliwość długofalowego planowania. W warunkach rosnących potrzeb inwestycyjnych oraz zobowiązań klimatycznych rząd chce upodobnić FK do funkcjonującego w sektorze drogowym Krajowego Funduszu Drogowego.

Opłata paliwowa - nowy podział wpływów

Kluczowa zmiana dotyczy podziału wpływów z opłaty paliwowej. Obecnie 19,45 proc. trafia do FK, 76,9 proc. do KFD, a 3,65 proc. do Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Po wejściu w życie ustawy 50 proc. wpływów zasili FK, 47,75 proc. KFD, a 2,25 proc. Fundusz rozwoju przewozów autobusowych. Jednocześnie zmienione zostaną stawki akcyzy i opłaty paliwowej, przy zachowaniu niezmienionej łącznej wysokości obciążeń, co - jak podkreślono - ma zapewnić neutralność dla cen paliw i inflacji.

Po zwiększeniu wpływów do FK fundusz stanie się głównym krajowym źródłem finansowania inwestycji ujętych w Krajowym Programie Kolejowym do 2030 roku. W obecnej perspektywie 2021-2027 program wart jest ok. 82,8 mld zł, z czego 42,4 proc. stanowią środki UE, 43,9 proc. budżet państwa, a jedynie 1,3 proc. FK. Reforma ma odwrócić tę proporcję w kolejnych latach.

W latach 2027-2030 dodatkowe środki z FK w wysokości ok. 31,5 mld zł mają zostać przeznaczone na finansowanie Krajowego Programu Kolejowego (ok. 20,2 mld zł) oraz programu utrzymaniowego dla infrastruktury kolejowej (ok. 11,3 mld zł). Docelowo z FK finansowane będzie także pełne współfinansowanie krajowe projektów unijnych w nowej perspektywie Unii Europejskiej 2028-2034.

Wzmocnić konkurencyjność kolei

Projekt wpisuje się w założenia Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz cele Europejskiego Zielonego Ładu. Według autorów, wzmocnienie FK ma zwiększyć zdolność absorpcji środków UE, ograniczyć ryzyko przerw inwestycyjnych i wzmocnić konkurencyjność kolei wobec transportu drogowego.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących przygotowania budżetu i planów finansowych na 2027 r., które zaczną obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

Krajowy Fundusz Drogowy istnieje od 1 stycznia 2004 r. Wspiera realizację rządowego programu budowy dróg krajowych, usprawnia proces inwestycyjny budowy dróg krajowych oraz podnosi efektywność wykorzystania środków publicznych. Operacje finansowe realizowane w ramach Funduszu dokonywane są w oparciu o zatwierdzony plan finansowy na dany rok. Plan KFD przygotowywany jest przez BGK, a następnie uzgadniany przez ministra ds. finansów i ministra ds. infrastruktury.

Fundusz Kolejowy został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2006 r. Celem FK jest gromadzenie środków m.in. na potrzeby finansowania zadań z zakresu przygotowania, budowy i przebudowy linii kolejowych, remontów i utrzymania linii kolejowych, czy wydatków bieżących PKP Polskich Linii Kolejowych związanych z zadaniami zarządcy infrastruktury kolejowej.