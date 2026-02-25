Droga ekspresowa S6 na odcinku między węzłami Karwice a Sławno Zachód (woj. zachodniopomorskie) pozostaje nieprzejezdna już od poniedziałkowego wieczora. Jak informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przyczyną utrudnień są zastoiska wody roztopowej, które uniemożliwiają ruch w obu kierunkach - zarówno w stronę Szczecina, jak i Gdańska.

Droga S6 zablokowana przez wodę roztopową / GDDKiA Szczecin /

Od wtorku na miejscu pracują strażacy, którzy przy użyciu pomp wysokiej wydajności wypompowują wodę z jezdni. Akcja trwa również w środę i - według informacji Punktu Informacji Drogowej - może potrwać jeszcze kilka godzin.

W związku z zamknięciem ekspresówki kierowcy kierowani są na objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6.

Na trasie tworzą się korki, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby drogowe.

Roztopy w Polsce

W poniedziałek pogoda w Polsce była tematem narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskich Wód oraz resortu infrastruktury.

Wiceszef resortu infrastruktury Wiesław Szczepański przekazał dziennikarzom, że podtopienia odnotowano w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.