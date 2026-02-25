Droga ekspresowa S6 na odcinku między węzłami Karwice a Sławno Zachód (woj. zachodniopomorskie) pozostaje nieprzejezdna już od poniedziałkowego wieczora. Jak informuje szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, przyczyną utrudnień są zastoiska wody roztopowej, które uniemożliwiają ruch w obu kierunkach - zarówno w stronę Szczecina, jak i Gdańska.

Od wtorku na miejscu pracują strażacy, którzy przy użyciu pomp wysokiej wydajności wypompowują wodę z jezdni. Akcja trwa również w środę i - według informacji Punktu Informacji Drogowej - może potrwać jeszcze kilka godzin.

W związku z zamknięciem ekspresówki kierowcy kierowani są na objazdy starym przebiegiem drogi krajowej nr 6.

Na trasie tworzą się korki, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez służby drogowe.

Roztopy w Polsce

W poniedziałek pogoda w Polsce była tematem narady w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Wzięli w niej udział przedstawiciele Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polskich Wód oraz resortu infrastruktury.

Wiceszef resortu infrastruktury Wiesław Szczepański przekazał dziennikarzom, że podtopienia odnotowano w woj. zachodniopomorskim, pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim.

Zgodnie z prognozami dodatnie temperatury utrzymają się do środy, a ze środy na czwartek będziemy mieli znowu lekkie ochłodzenie, po czym nastąpi ocieplenie - zapowiadał. W piątek temperatura ma sięgać 17 stopni, w sobotę od 12 do 15 stopni, po czym 7-8 marca ma nastąpić ochłodzenie (spodziewane jest nawet minus 12-17 stopni w okolicach Suwałk). Do piątku możemy być spokojni - ocenił wiceszef MSWiA. 

Z prognoz wynika, że weekendowe ocieplenie spowoduje roztopy m.in. w woj. warmińsko-mazurskim, lubelskim i mazowieckim. Według Szczepańskiego nie ma zagrożenia, że rzeki zaczną wylewać. Mogą wystąpić podtopienia, wynikające z rozpuszczającego się śniegu i spływania wody w niższe miejsca.