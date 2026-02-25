Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Łomży i Budziska udaremnili przemyt blisko 16,5 tys. nielegalnych jednorazowych papierosów elektronicznych. Służby podkreślają, że gdyby przemycone z Litwy e-papierosy trafiły na polski rynek, budżet państwa straciłby prawie 1,9 miliona złotych niezapłaconego podatku akcyzowego. Papierosy znaleziono podczas kontroli pojazdu niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.
- Funkcjonariusze KAS z Łomży i Budziska zatrzymali busa z nielegalnymi e-papierosami niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.
- W pojeździe znaleziono blisko 16,5 tys. jednorazowych papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy.
- Przemycane e-papierosy zawierały łącznie 427 litrów e-liquidu. Wartość niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na prawie 1,9 mln złotych.
Pojazd został zatrzymany do kontroli niedaleko Ostrowi Mazowieckiej przez funkcjonariuszy KAS z Łomży i Budziska. Kierował nim 40-letni Polak, który odpowie za przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego - poinformował w środę kom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.
Doprecyzował, że w busie było prawie 16,5 tys. sztuk jednorazowych papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy, zawierających łącznie 427 litrów tzw. e-liquidu.
Kom. Czarnecki zaznaczył także, że towar nie spełniał też wymagań określonych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Okazało się bowiem, że płyn w e-papierosach przekraczał dozwoloną pojemność zbiornika (2 ml) oraz maksymalną dopuszczalną zawartość nikotyny (20 mg/ml). Opakowania te nie miały - wymaganych prawem - ostrzeżeń zdrowotnych w języku polskim.
Służby zwracają uwagę na to, że uszczuplenie podatku akcyzowego - związanego z tym nielegalnym transportem - mogłoby wynieść nawet 1,9 miliona złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.