​Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Łomży i Budziska udaremnili przemyt blisko 16,5 tys. nielegalnych jednorazowych papierosów elektronicznych. Służby podkreślają, że gdyby przemycone z Litwy e-papierosy trafiły na polski rynek, budżet państwa straciłby prawie 1,9 miliona złotych niezapłaconego podatku akcyzowego. Papierosy znaleziono podczas kontroli pojazdu niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.

Funkcjonariusze KAS udaremnili przemyt e-papierosów z Litwy / KAS / Materiały prasowe

Funkcjonariusze KAS z Łomży i Budziska zatrzymali busa z nielegalnymi e-papierosami niedaleko Ostrowi Mazowieckiej.

W pojeździe znaleziono blisko 16,5 tys. jednorazowych papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy.

Przemycane e-papierosy zawierały łącznie 427 litrów e-liquidu. Wartość niezapłaconego podatku akcyzowego oszacowano na prawie 1,9 mln złotych.

Pojazd został zatrzymany do kontroli niedaleko Ostrowi Mazowieckiej przez funkcjonariuszy KAS z Łomży i Budziska. Kierował nim 40-letni Polak, który odpowie za przestępstwa z Kodeksu karnego skarbowego - poinformował w środę kom. Maciej Czarnecki, oficer prasowy podlaskiej KAS.

Akcja KAS na Podlasiu. Udaremniono przemyt papierosów z Litwy

Doprecyzował, że w busie było prawie 16,5 tys. sztuk jednorazowych papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy, zawierających łącznie 427 litrów tzw. e-liquidu.

Służby udaremniły przemyt ponad 16 tysięcy e-papierosów do Polski / KAS / Materiały prasowe

Kom. Czarnecki zaznaczył także, że towar nie spełniał też wymagań określonych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Okazało się bowiem, że płyn w e-papierosach przekraczał dozwoloną pojemność zbiornika (2 ml) oraz maksymalną dopuszczalną zawartość nikotyny (20 mg/ml). Opakowania te nie miały - wymaganych prawem - ostrzeżeń zdrowotnych w języku polskim.

Służby zwracają uwagę na to, że uszczuplenie podatku akcyzowego - związanego z tym nielegalnym transportem - mogłoby wynieść nawet 1,9 miliona złotych. Postępowanie w tej sprawie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.