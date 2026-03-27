Na Kubę dotarła druga już w tym roku, licząca ponad 15 tysięcy ton, dostawa ryżu z Chin. Transport ten jest częścią większego wsparcia, które ma pomóc wyspie zmagać się z największym od dekad kryzysem żywnościowym. Władze zapewniają, że ryż trafi bezpłatnie do najbardziej potrzebujących grup społecznych.

W środę do portu w Hawanie zawinął statek Loyalty Hong, przewożący 15,6 tys. ton ryżu z Chin. To już druga partia z obiecanego przez chińskie władze wsparcia dla Kuby, która w sumie ma wynieść aż 60 tys. ton tego podstawowego produktu spożywczego. Wcześniej, w styczniu, na wyspę dotarło blisko 10 tys. ton ryżu, który został rozdystrybuowany w aglomeracjach Hawany oraz Santiago de Cuba.

Bezpłatna dystrybucja dla najbardziej potrzebujących

Władze Kuby zapewniają, że ryż z Chin będzie rozdzielany bezpłatnie. Priorytetowo traktowane są grupy najbardziej wymagające wsparcia - kobiety ciężarne, dzieci oraz osoby starsze. To właśnie te grupy społeczne najbardziej odczuwają skutki trwającego kryzysu, który dotknął niemal wszystkie regiony kraju.

Kuba od miesięcy zmaga się z poważnymi niedoborami żywności, paliw oraz innych surowców niezbędnych do codziennego funkcjonowania. W wielu regionach wyspy mieszkańcy muszą radzić sobie z wielogodzinnymi przerwami w dostawie prądu i wody pitnej. Sytuacja jest najtrudniejsza od czasu rewolucji komunistycznej z 1959 roku.

Utrata wsparcia ze strony Wenezueli i Meksyku

Jednym z głównych powodów pogłębiającego się kryzysu jest zmiana sytuacji politycznej w Wenezueli. Po zatrzymaniu Nicolasa Maduro przez wojska amerykańskie, kraj ten - dotychczasowy największy dostawca ropy na Kubę - całkowicie wstrzymał transport surowca na wyspę. Wkrótce potem również Meksyk ogłosił wstrzymanie dostaw, obawiając się amerykańskich sankcji.

Informacje o kolejnej dostawie ryżu spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem zarówno w kubańskich mediach, jak i wśród użytkowników sieci społecznościowych. Mieszkańcy wyspy nie kryją wdzięczności wobec władz Chin za pomoc w trudnym okresie. Wsparcie to daje nadzieję na poprawę sytuacji i przetrwanie najtrudniejszych miesięcy.