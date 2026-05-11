Podczas szkolnej wycieczki 6-letni Henrik natknął się na niezwykłe znalezisko – miecz sprzed 1300 lat. Broń, która pochodzi z początków epoki wikingów, trafiła już do Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce podczas wycieczki klasowej w norweskiej miejscowości Gran. 6-letni Henrik, spacerując z kolegami, zauważył w ziemi wystający metalowy przedmiot. Ta część wystawała! Była rdza i ziemia. Pomyślałem więc, że podniosę go i zobaczę, co to jest - opowiedział później lokalnej gazecie Hadeland.

Okazało się, że to niecodzienne znalezisko to jednoręczny miecz, którego wiek szacuje się na około 1300 lat. Broń została natychmiast przekazana specjalistom i trafiła do Muzeum Historii Kultury w Oslo.

Odnaleziony przez chłopca miecz to tzw. broń "z jedną krawędzią", znana również jako scramasax lub sax. Tego typu miecze były charakterystyczne dla okresu merowińskiego (około 550-800 n.e.) oraz wczesnej epoki wikingów.

Według norweskich władz ds. dziedzictwa kulturowego w Innlandet miecz pochodzi z czasów, gdy Skandynawia przechodziła okres wielkich zmian społecznych i militarnych. To właśnie w takich miejscach jak Hadeland kształtowały się podstawy kultury wikingów.

Gran i Hadeland - ziemia wojowników

Znaczenie miejsca odnalezienia miecza jest nie do przecenienia. Gran, położone w regionie Hadeland, to teren o bogatej historii sięgającej epoki żelaza. Nazwa "Hadeland" dosłownie oznacza "Ziemia Wojownika", a region ten słynie z licznych kurhanów, grobów i dawnych artefaktów.

Odkrycie miecza z jedną krawędzią stanowi kolejne ogniwo w łańcuchu znalezisk, które pozwalają lepiej zrozumieć życie i kulturę dawnych mieszkańców Norwegii. Przez wieki Hadeland dostarczał archeologom cennych pamiątek, a najnowsze odkrycie tylko potwierdza wyjątkowość tego regionu.