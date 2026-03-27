Polska reprezentacja piłkarska pokonała Albanię 2:1 w półfinale baraży o awans do mistrzostw świata. Po emocjonującym spotkaniu na Stadionie Narodowym drużyna Jana Urbana awansowała do finału, w którym zmierzy się ze Szwecją. Zwycięstwo zapewniły gole Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Prezydent Karol Nawrocki odwiedził piłkarzy w szatni i pogratulował im zwycięstwa. Teraz oczekiwanie na decydujące starcie w Sztokholmie.
- W finale baraży Polska zagra na wyjeździe ze Szwecją, która wygrała z Ukrainą 3:1.
- Więcej informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.
Czwartkowy wieczór na Stadionie Narodowym w Warszawie dostarczył kibicom ogromnych emocji. Polska reprezentacja rozpoczęła mecz z Albanią z dużym animuszem, dominując przez pierwsze 15 minut. Jednak to Albańczycy jako pierwsi zdobyli bramkę - w 42. minucie Arber Hoxha pokonał Kamila Grabarę, wyprowadzając gości na prowadzenie. Do przerwy Polacy schodzili do szatni przegrywając 0:1, a atmosfera na trybunach była pełna niepokoju.
Po zmianie stron Biało-Czerwoni pokazali charakter. Wyrównującego gola zdobył Robert Lewandowski po dośrodkowaniu Sebastiana Szymańskiego z rzutu rożnego.