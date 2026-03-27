Debiut młodej gwiazdy i zmiany w składzie

Spotkanie z Albanią przyniosło także ważny moment dla polskiej piłki - debiut w seniorskiej reprezentacji zaliczył 17-letni Oskar Pietuszewski z FC Porto. Młody skrzydłowy pojawił się na boisku w drugiej połowie i swoją odważną grą przyczynił się do utrzymania korzystnego wyniku. Selekcjoner Jan Urban nie krył zadowolenia z postawy debiutanta, podkreślając, że przed nim wielka przyszłość.

Jan Urban po meczu przyznał, że pierwsza połowa była trudna, a błędy jego podopiecznych napędzały rywali. Po zdobyciu wyrównującej bramki drużyna się odblokowała i zaczęła grać na swoim poziomie - ocenił selekcjoner. Robert Lewandowski podkreślił, że w barażach liczy się przede wszystkim awans, a nie styl gry. Czasem nawet lepiej, jeśli pierwszy mecz nie jest usłany różami. Z chłodną głową podejdziemy do finału - zapowiedział kapitan.

Przed decydującym starciem: Polska kontra Szwecja

Już we wtorek Polacy zmierzą się w Sztokholmie ze Szwecją, która w półfinale pokonała Ukrainę 3:1 po hat-tricku Viktora Gyokeresa. Szwedzkie media zapowiadają "wieczór jak z horroru" i podkreślają, że oba zespoły są głodne sukcesu. Skandynawowie mają rachunki do wyrównania po porażce z Polską w barażach cztery lata temu, a nowy selekcjoner Graham Potter tchnął w drużynę nowego ducha.

Finał baraży w Sztokholmie zapowiada się jako jedno z najważniejszych spotkań ostatnich lat dla polskiej reprezentacji. Zwycięzca zapewni sobie bilet na mistrzostwa świata. Polacy podkreślają, że jadą do Szwecji po wygraną, choć to gospodarze będą faworytem według ekspertów.

Teraz czas na regenerację. Polecimy do Szwecji po to, żeby wygrać - zadeklarował Piotr Zieliński.