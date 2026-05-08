Złote Globy, jedna z najważniejszych nagród filmowych na świecie, wprowadza nowe wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcjach ubiegających się o wyróżnienia. Organizatorzy podkreślają, że AI nie wyklucza automatycznie filmów i seriali z rywalizacji, jednak kluczowy pozostaje ludzki wkład twórczy. Poznaj szczegóły zmian, które mogą zrewolucjonizować przyszłoroczną edycję prestiżowej gali.

Nowe wytyczne Złotych Globów: AI w filmach i serialach już nie dyskwalifikuje / Shutterstock

Złote Globy wprowadzają nowe zasady dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w produkcjach filmowych i serialowych. AI nie oznacza automatycznej dyskwalifikacji.

Kluczowe znaczenie w ocenie zgłoszeń będzie miał ludzki wkład twórczy i kontrola artystyczna nad projektem.

Nowe regulacje obejmują także zasady dla filmów nieanglojęzycznych oraz produkcji niezależnych, umożliwiając im start w kategoriach aktorskich bez konieczności zgłaszania do głównej kategorii filmowej.

Złote Globy: Nowe wytyczne dla produkcji z AI

Najbliższa ceremonia wręczenia Złotych Globów, zaplanowana na 10 stycznia 2027 roku, przynosi istotne zmiany w regulaminie. Organizatorzy, odpowiadając na dynamiczny rozwój technologii, opublikowali szczegółowe wytyczne dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w filmach i serialach ubiegających się o prestiżowe statuetki. Nowe zasady mają na celu wyznaczenie jasnych granic pomiędzy twórczością ludzką a wsparciem technologicznym, które coraz częściej pojawia się w branży rozrywkowej.

AI nie wyklucza z konkursu, ale ludzki wkład jest kluczowy

W opublikowanym oświadczeniu organizatorzy podkreślili, że użycie sztucznej inteligencji, w tym generatywnej przez AI, nie będzie automatycznie eliminować produkcji z rywalizacji o Złote Globy. Warunkiem dopuszczenia jest jednak zachowanie kontroli twórczej, podejmowanie decyzji artystycznych oraz autorstwo po stronie człowieka przez cały proces produkcji. Każde zgłoszenie zostanie ocenione pod kątem zakresu ludzkiego wkładu, a w razie wątpliwości Komisja Kwalifikacyjna może zażądać dodatkowych informacji lub materiałów dotyczących wykorzystania AI. Brak dostarczenia wymaganych danych w terminie może skutkować odrzuceniem zgłoszenia.

Nowe zasady dla kategorii aktorskich

Szczególne regulacje dotyczą kategorii aktorskich. Zgłaszane występy muszą bazować przede wszystkim na pracy aktora wymienionego w czołówce produkcji. Kreacje, które w dużej mierze zostały wygenerowane przez sztuczną inteligencję, nie będą brane pod uwagę. Jednak jeśli AI służy jedynie jako narzędzie wspierające lub wzbogacające występ, a pełna kontrola artystyczna pozostaje po stronie aktora, taka rola może zostać zgłoszona do konkursu. Organizatorzy zabraniają również używania nieautoryzowanych cyfrowych wizerunków, replik głosu oraz danych biometrycznych wykonawców, dbając o ochronę praw osobistych artystów.

Ułatwienia dla filmów nieanglojęzycznych i produkcji niezależnych

Wśród nowych wytycznych znalazły się także przepisy dotyczące filmów nieanglojęzycznych oraz produkcji niezależnych. Jeśli spełniają one pozostałe wymogi regulaminu, mogą być zgłaszane do kategorii aktorskich bez konieczności jednoczesnego ubiegania się o nominację w kategorii najlepszego filmu. To otwiera nowe możliwości dla twórców z całego świata, pozwalając na większą różnorodność wśród nominowanych.

Terminy zgłoszeń i harmonogram gali

Proces zgłaszania filmów i seriali do przyszłorocznej edycji Złotych Globów rozpocznie się 1 czerwca i potrwa do 30 października. Nominacje zostaną ogłoszone 7 grudnia, a głosowanie zakończy się 18 grudnia. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 10 stycznia 2027 roku, a po raz trzeci z rzędu galę poprowadzi Nikki Glaser.