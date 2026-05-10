Biennale Sztuki w Wenecji, jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych świata, znalazło się w centrum międzynarodowego skandalu. Aż 81 artystów, w tym Polacy, zdecydowało się wycofać z konkursu o prestiżowe Lwy Zwiedzających. To gest solidarności z członkami jury, którzy zrezygnowali z udziału w proteście przeciwko obecności Rosji i Izraela na tegorocznej edycji.

Biennale w Wenecji / MARCO BERTORELLO/AFP/East News / East News

Jak podał portal ArtReview, lista artystów, którzy nie chcą być uwzględniani przy przyznawaniu tegorocznych Lwów Zwiedzających, rośnie z dnia na dzień. Wśród nich są twórcy prezentujący swoje prace zarówno w Pawilonie Centralnym, jak i na głównej wystawie w Arsenale oraz w pawilonach narodowych. Wśród protestujących znaleźli się także Polacy - Daniel Kotowski, Bogna Burska, Ewa Chomicka i Jolanta Woszczenko, autorzy wystawy "Języki z wody" prezentowanej w Pawilonie Polskim.

Do bojkotu dołączyli również artyści i kuratorzy z Belgii, Słowenii, Szwajcarii, Ekwadoru, Turcji i Irlandii. W geście solidarności zrezygnowała także Albania, której pawilon w tym roku kuratoruje Polka - Małgorzata Ludwisiak.

Polityka wkracza do świata sztuki

Tegoroczne Biennale odbywa się w wyjątkowo napiętej atmosferze. Po dwóch latach nieobecności, do Wenecji wróciła Rosja - kraj wykluczony z poprzednich edycji z powodu agresji na Ukrainę. Decyzja o dopuszczeniu rosyjskiego pawilonu wywołała natychmiastową reakcję - 22 państwa, w tym Polska, wyraziły oficjalny sprzeciw. Swój podpis pod protestem złożyła m.in. Marta Cienkowska, szefowa polskiego resortu kultury.

Nie mniej kontrowersji wzbudziła obecność Izraela, zwłaszcza w kontekście trwającego konfliktu izraelsko-palestyńskiego. Atmosfera wokół Biennale stała się więc wyjątkowo napięta.

Jury rezygnuje, nagrody odwołane

Kulminacją kryzysu była decyzja międzynarodowego jury Biennale, które w kwietniu ogłosiło, że nie będzie brać pod uwagę państw, których przywódcy są oskarżeni o zbrodnie przeciwko ludzkości przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Tym samym Rosja i Izrael zostały wykluczone z konkursu. W odpowiedzi na narastające napięcia, członkowie jury podali się do dymisji , co doprowadziło do odwołania oficjalnej inauguracji wydarzenia, zaplanowanej na 9 maja.

Organizatorzy zdecydowali się przesunąć uroczystość wręczenia nagród na 22 listopada, czyli ostatni dzień Biennale. W tym roku nie zostaną wręczone tradycyjne Złoty i Srebrny Lew - zamiast tego powołano do życia Lwy Zwiedzających, o których zadecyduje publiczność. Każdy z gości, który kupi bilet wstępu, otrzyma link do głosowania na swojego faworyta. Jednak nawet ta forma wyróżnienia została podważona przez artystów, którzy masowo wycofują się z konkursu.

W 61. edycji Międzynarodowej Wystawy Sztuki - La Biennale di Venezia bierze udział 100 pawilonów narodowych. 29 z nich mieści się w historycznych pawilonach w Giardini, 25 w Arsenale, a 46 rozsianych jest po całym centrum Wenecji.