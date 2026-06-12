​Prezydent Finlandii Alexander Stubb podczas panelu dyskusyjnego podkreślił, że Polska i Włochy powinny odegrać kluczową rolę w ewentualnych negocjacjach pokojowych z Rosją. Stubb wskazał na szczególną rolę Polski jako państwa granicznego Unii Europejskiej.

Alexander Stubb / Kimmo Brandt / PAP/EPA

Prezydent Finlandii Alexander Stubb uznał, że Polska i Włochy powinny dołączyć do grona państw przewodzących rozmowom z Rosją.

Prezydent Finlandii odrzucił sugestie, by to on był unijnym wysłannikiem ds. rozmów z Kremlem.

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"Włochy, a szczególnie Polska" powinny zostać włączone do grupy europejskich mocarstw, które miałyby przewodzić ewentualnym rozmowom na wysokim szczeblu z Rosją na temat zakończenia wojny na Ukrianie - powiedział prezydent Finlandii Alexander Stubb. Podkreślił, że Polska zasługuje na taki status jako państwo graniczne Unii Europejskiej, bezpośrednio odczuwające skutki konfliktu.

Rola Polski i Włoch w negocjacjach pokojowych

Według prezydenta Finlandii, obecność Polski i Włoch przy stole negocjacyjnym jest niezbędna dla zapewnienia szerokiej reprezentacji interesów Unii Europejskiej. Stubb zaznaczył, że "wielcy gracze powinni być na czele" rozmów, a Polska, ze względu na swoje położenie i zaangażowanie w pomoc Ukrainie, powinna odgrywać kluczową rolę w ewentualnych negocjacjach z Rosją.

W ostatnich tygodniach zachodnie media sugerowały, że to właśnie Alexander Stubb mógłby zostać unijnym wysłannikiem ds. rozmów z Kremlem. Prezydent Finlandii jednak stanowczo odrzucił te propozycje, argumentując, że potrzebni są "wielcy gracze", a on sam nie uważa się za odpowiednią osobę do tej roli. Mimo to Stubb pozostaje ważną postacią na arenie międzynarodowej, m.in. dzięki swoim kontaktom z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

Kontakty z Donaldem Trumpem i ocena polityki USA

Stubb przyznał, że jego relacje z Donaldem Trumpem, choć nadal bliskie, nie są już tak intensywne jak wcześniej. Wynika to z faktu, że administracja USA obecnie koncentruje się na innych obszarach, takich jak sytuacja w Iranie. Prezydent Finlandii nie krył również krytyki wobec niektórych ostatnich działań Stanów Zjednoczonych, w tym operacji wojskowej w Wenezueli, groźby odebrania Danii Grenlandii oraz prowadzenia wojny z Iranem.

Mimo to Stubb podkreślił, że utrzymuje regularny kontakt z Trumpem, rozmawiając z nim co najmniej kilka razy w miesiącu.

Reakcje europejskich przywódców i napięcia w Unii Europejskiej

W minioną niedzielę w Londynie premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer, prezydent Francji Emmanuel Macron oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz spotkali się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Podczas rozmów uzgodniono wspólną inicjatywę w sprawie negocjacji z Rosją. Jednak decyzja o pominięciu Polski i Włoch w tym gronie spotkała się z niezadowoleniem rządów w Warszawie i Rzymie. Propozycja prezydenta Finlandii może więc stanowić ważny głos w debacie o przyszłym kształcie rozmów pokojowych i roli poszczególnych państw UE.