Dobra wiadomość dla fanów serialu "Ranczo". Ruszyły prace na planie 6-odcinkowej kontynuacji kultowej produkcji. Do swoich ról wrócili m.in. Cezary Żak, Ilona Ostrowska czy Artur Barciś.

Cezary Żak i Artur Barciś na planie 9. sezonu "Rancza" / Ireneusz Sobieszczuk/TVP / PAP

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Co wiemy o fabule nowej odsłony "Rancza"?

Emisja serialu "Ranczo" została zakończona w 2016 r. po 10 sezonach, czyli 130 odcinkach. Kontynuacja będzie liczyć 6 odcinków.

Opowieść w nowych odcinkach wyszła jeszcze spod ręki głównego autora scenariuszy, nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza (Robert Brutter) współpracującego z synem Marcinem Grembowiczem. Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu. "Ranczo. Zemsta wiedźm" to oryginalna historia zaadaptowana do upływu czasu - przekazał Maciej Strzembosz, producent serialu.

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Na razie twórcy bardzo oszczędnie przekazują informacje o fabule nowej odsłony "Rancza". W ostatnim odcinku 10. sezonu Paweł Kozioł został wybrany na prezydenta Polski. W wywiadzie dla TVP grający go Cezary Żak zdradził, że w nowych odcinkach zobaczymy ostatni miesiąc jego drugiej kadencji na tym stanowisku.

Kto znalazł się w obsadzie kontynuacji "Rancza"?

W obsadzie "Rancza. Zemsty wiedźm" zobaczymy aktorów znanych z poprzednich odsłon serialu. Wśród nich są Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magda Waligórska.



Nową odsłonę "Rancza", tak jak wszystkie poprzednie odcinki, reżyseruje Wojciech Adamczyk.

Cała ekipa jest bardzo podekscytowana możliwością powrotu po tylu latach do Wilkowyj. To się naprawdę rzadko zdarza w świecie filmu i seriali, żeby po tak długim okresie od zakończenia emisji ostatniego sezonu serialu, w prawie tym samym składzie powrócić na plan zdjęciowy - przyznał reżyser w komunikacie TVP. Mamy tych samych realizatorów, tę samą obsadę, te same lokacje, no i przede wszystkim scenariusz tego samego scenarzysty - Andrzeja Grembowicza, który Wilkowyje wymyślił - wyliczał.

Gwarantuję, że będą to Wilkowyje na miarę 2026 roku. Chcę też z mocą podkreślić, że jest to ostatnie dzieło Andrzeja Grembowicza napisane w 2015. No i rzecz zaskakująca - ten tekst brzmi dzisiaj o wiele lepiej niż 11 lat temu! - ocenił Adamczyk.

"Ranczo. Zemsta wiedźm": Kiedy premiera?

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Z informacji przekazywanych przez TVP wynika, że zdjęcia do serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm" zakończą się w sierpniu.

Na razie nie ogłoszono dokładnej daty premiery kontynuacji "Rancza". Jak informuje TVP, stanie się to w najbliższych miesiącach. Najprawdopodobniej nowe odcinki zobaczymy jeszcze w tym roku.

"Ranczo" powraca bez ważnych i lubianych postaci

Leon Niemczyk i Sylwester Maciejewski na planie "Rancza" / TVP/Krzysztof Wellman / PAP

Wielki wpływ na popularność "Rancza" mieli występujący w nim przez lata aktorzy, których nie ma już z nami. To m.in. Leon Niemczyk , Franciszek Pieczka czy Paweł Królikowski . Wielu widzów zadaje sobie pytanie, czy powrót do serialowej rzeczywistości bez tych postaci będzie miał sens.