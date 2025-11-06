Nie żyje Rafał Artur Poniedzielski znany na scenie raperskiej jako "Pono". Artysta odszedł w wieku 49 lat, a o jego śmierci poinformowała grupa muzyczna ZIP Skład oraz Wojtek Sokół.

Pono w klubie Stodoła / Rafał Nowakowski / PAP

W wieku 49 lat zmarł Rafał Poniedzielski, znany szerzej jako Pono - jeden z najważniejszych twórców polskiej sceny hip-hopowej. Informację o śmierci artysty przekazał zespół ZIP Skład i wieloletni przyjaciel artysty, raper Wojtek Sokół.

"Dzisiaj umarł mój przyjaciel, człowiek, z którym zacząłem nagrywać rap, legenda i indywidualista. Szalenie zdolny, jeszcze bardziej uparty. Kocham Cię, bracie. Pono, do zobaczenia kiedyś" - napisał Sokół na Instagramie, żegnając przyjaciela.

Przyczyna śmierci muzyka, który odszedł w wieku 49 lat, nie została podana do publicznej wiadomości.

Kariera i dorobek

Rafał Poniedzielski urodził się 16 października 1976 roku w Warszawie. Swoją działalność artystyczną rozpoczął w 1996 roku w duecie TPWC, który współtworzył z Sokołem. Był także współzałożycielem legendarnych warszawskich grup ZIP Skład oraz Zipera, które miały ogromny wpływ na rozwój polskiego rapu. Współpracował m.in. z Vieniem i Pele.

W 2002 roku Pono wydał swój pierwszy solowy album "Hołd". Artysta angażował się także w inne projekty kulturalne - w 2023 roku stworzył grę miejską "Dawaj z nami", mającą przybliżać historię polskiego hip-hopu młodszym pokoleniom. W 2021 roku ukazał się jego album "Pondemia", promowany m.in. poprzez kampanię preorderową z motocyklem oraz pierwszą w Polsce komercyjną emisję muzyki na blockchainie.