​Dakota Johnson, Pedro Pascal i Chris Evans w miłosnym trójkącie. Pojawił się pierwszy zwiastun komedii romantycznej "Materialists".

Chris Evans i Dakota Johnson na planie filmu "Materialists" / Rex Features / East News

Bohaterką komedii jest grana przez Dakotę Johnson Lucy, nowojorska swatka, rozdarta między bogatym adoratorem, którego gra Pedro Pascal, a swoim byłym chłopakiem. W tej roli zobaczymy Chrisa Evansa.

Kiedy widzę twoją twarz, widzę zmarszczki i dzieci, które wyglądają jak ty - mówi do Lucy bohater grany przez Chrisa Evansa w zwiastunie, który właśnie opublikowała wytwórnia A24.

Reżyserką filmu "Materialists" jest Celine Song - kanadyjska dramaturg, reżyserka i scenarzystka filmowa pochodzenia koreańskiego. Jej debiut reżyserski "Poprzednie życie" otrzymał w 2024 roku nominacje do Oscara dla najlepszego filmu i najlepszego scenariusza oryginalnego.

Kinowa premiera "Materialists" zapowiadana jest na 13 czerwca.

Johnson żałuje trylogii, Pascal jest zapracowany

Dakocie Johnson ogromną popularność przyniosła rola w filmie "Pięćdziesiąt twarzy Greya" oraz kontynuacje tych filmów o studentce, która wchodzi w dziwną relację erotyczną z miliarderem. Rola spotkała się z krytyką feministek i przyniosła Amerykance Złotą Malinę dla najgorszej aktorki.

Dziś już Johnson mówi otwarcie, że praca nad trylogią była koszmarem, ponieważ autorka książek chciała mieć ostatnie słowo w każdej kwestii i nie przyjmowała do wiadomości, że niektóre fragmenty nie nadają się do filmu. Ostatnio zagrała w "Madame Web", a wcześniej m.in w filmach "Suspiria" oraz "Córka".

Chris Evans ostatnio zagrał u boku Dwayne'a Johnsona w zeszłorocznym świątecznym filmie "Czerwona jedynka". Gwiazdor "Avengersów" w 2022 roku został okrzyknięty przez magazyn "People" najseksowniejszym żyjącym mężczyzną.

Pedro Pascal pojawił się ostatnio w filmie "Gladiator II" Ridleya Scotta. Aktor jest bardzo zapracowany. Można go będzie zobaczyć w tegorocznym hicie Marvela "Fantastyczna 4: Pierwsze kroki", a także w serialu "The Last of Us".