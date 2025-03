Nowy film Paolo Sorrentino, a także pierwszy anglojęzyczny film twórcy oscarowego "Parasite" - podpowiadamy, co w ten weekend wchodzi do polskich kin. W streamingu można już z kolei zobaczyć "Substancję", ale nie tylko.

/ Shutterstock

Oda do miłości, wolności i Neapolu, czyli "Bogini Partenope"

"Bogini Partenope" to nowy film zdobywcy Oscara Paolo Sorrentino, twórcy obrazów "Wielkie piękno" czy "Młodość".

Na pięknej Capri objawia się kobieta idealna, która swą niezwykłą urodą zniewala mężczyzn. Ale Partenope idzie swoją drogą, od spotkanych na niej mężczyzn, amerykańskiego pisarza, lubieżnego biskupa czy zakochanego w niej do szaleństwa przyjaciela z młodości, uczy się patrzeć na świat z różnych stron. Reżysera zainspirował upływający czas i to, jak zmienia się nasze życie.

Bo wtedy zmienia się sposób naszego odczuwania. Z wiekiem zmienia się też nasza wrażliwość. Zawsze czułem większą więź z kobietami niż z mężczyznami. Mężczyźni to raczej ignorują, a kobiety są bardziej wyczulone na kwestię przemijania. I konkretne monety definiują ich życie na różnych jego etapach - mówi Paolo Sorrentino.

Jego film to oda do życia, miłości, wolności i do klimatycznego Neapolu. W obsadzie m.in Celeste Dalla Porta oraz Gary Oldman.

"Mickey 17". Umiera, aby ocalić ludzkość

"Mickey 17" to z kolei film o tytułowym klonie wykorzystywanym do najtrudniejszych zadań podczas kolonizacji kosmosu. Główną rolę zagrał w nim Robertem Pattinson.

To pierwszy pełny metraż uznanego południowokoreańskiego reżysera Joona-ho Bonga po ogromnym oscarowym sukcesie filmu "Parasite".

Akcja rozgrywa się w 2054 roku, w którym multimiliarder Marshall organizuje kosmiczną wyprawę. Mickey jest niepozorny, ucieka przed długami i zostaje wybrany do roli "człowieka do seryjnego umierania". Po siedemnastej regeneracji trafia na obcą planetę i tam zostaje uznany za martwego.

Mickey 17 i Mickey 18 spotykają się i wtedy nastaje gigantyczny chaos.

Oprócz Roberta Pattinsona w filmie grają Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette i Mark Ruffalo.

Oscarowe filmy na platformach

W streamingu można już zobaczyć film "Anora". Ta opowieść o tancerce erotycznej, która poślubia syna rosyjskiego oligarchy dostała na początku marca aż 5 Oscarów, w tym za najlepszy film dla grającej główną rolę Mikey Madison.

Na platformie jest też film "Wybraniec", który miał 2 nominacje do Oscar. Nominowani byli grający Donalda Trumpa Sebastian Stan oraz Jeremy Strong, który wcielił się w postać kochającego władzę i pieniądze adwokata Roya Cohna.

"Prawdziwy ból", film z nagrodzonym Oscarem Kieranem Culkinem również jest dostępny w streamingu. Dwaj skrajnie różni od siebie kuzyni, David i Benji, spotykają się po czasie, by ruszyć w podróż po Polsce ku pamięci ich ukochanej babci. Ten film w dużej części kręcony był w Polsce.

Na platformie jest też "Konklawe", film o tajemnicach Watykanu nagrodzony Oscarem w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany.

W streamingu można już także obejrzeć "Substancję". Film na koncie m.in. Oscara za najlepszą charakteryzację i fryzury. Nominację do Oscara miała Demi Moore. Gra w tym filmie starzejącą się gwiazdę telewizyjnego show, która doświadcza koszmarnych konsekwencji zażycia nielegalnego leku.