Wytwórnia Amazon MGM Studios uzyskała prawa filmowe do książki Kevina Cooka "The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played". Jak pisze filmowy portal Deadline, reżyserem będzie Reinaldo Marcus Green, który ma na swoim koncie m.in film "King Richard: Zwycięska rodzina" o ojcu tenisowych legend, sióstr Williams. Za tę rolę Will Smith dostał Oscara.

Tiger Woods / GLYN KIRK/AFP/East News / East News Twórcy filmu zapowiadają, że będzie to opowieść o tym, jak Tiger Woods z cudownego dziecka stał się wybitnym golfistą, jednym z najlepszych sportowców w historii. Producentami filmu będą Barack i Michelle Obama, a także Irwin Winkler, który ma na koncie takie filmy, jak "Chłopcy z ferajny", "Rocky" czy "Creed". W 1997 roku Tiger Woods wygrał Masters z największą przewagą w historii, stając się pierwszym czarnoskórym golfistą, który triumfował w turnieju wielkoszlemowym. Popularność golfa wzrosła, gdy jego kariera rozkwitła, a inni golfiści próbowali dotrzymać mu kroku - przypomina Deadline. Książka Kevina Cooka "The Tiger Slam: The Inside Story of the Greatest Golf Ever Played" skupia się na początkach kariery jednego z najwybitniejszych golfistów w historii. Kariera Tigera Woodsa to nie tylko sukcesy, ale również kłopoty zdrowotne, liczne operacje kolana oraz kręgosłupa. Kilka lat temu golfista został zatrzymany przez policję, gdyż spał za kierownicą swojego samochodu zaparkowanego na prawym pasie jednej z dróg na Florydzie. Woods tłumaczył wtedy, że jego stan był "nieoczekiwaną reakcją na lekarstwa". Tiger Woods był także bohaterem skandali obyczajowych. Publicznie przeprosił swoją żonę za liczne zdrady, których się dopuszczał. Według amerykańskich mediów słynny golfista miał romans ze 120 kobietami. Małżeństwa nie udało się uratować. Zobacz również: MocArty RMF Classic po raz pierwszy z transmisją live!

Opracowanie: Karolina Wasyl