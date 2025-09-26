"The Social Reckoning" - taki tytuł będzie nosić kontynuacja głośnego filmu z 2010 r. o powstaniu Facebooka - "The Social Network". Premiera zaplanowana jest na 2026 r. Wiadomo już, kto tym razem zagra Marka Zuckerberga - twórcę serwisu.

Mark Zuckerberg / DREW ANGERER/AFP / East News

Za reżyserię i scenariusz "The Social Reckoning" odpowiada Aaron Sorkin. Jak podaje "Variety", prace na planie filmowym mają się rozpocząć w przyszłym miesiącu.

Kto tym razem zagra twórcę Facebooka - Marka Zuckerberga? Już wiadomo, że będzie to Jeremy Strong - znany m.in. z serialu "Sukcesja" i filmu "Wybraniec", w którym wcielił się w postać mentora Donalda Trumpa - Roya Cohna.

Warto przypomnieć, że w "The Social Network" Marka Zuckerberga grał Jesse Eisenberg, który był nominowany do Oscara za tę rolę.

Kogo jeszcze zobaczymy w "The Social Reckoning"? Branżowe media wymieniają w obsadzie m.in. Mikey Madison - gwiazdę filmu "Anora", który triumfował na tegorocznym rozdaniu Oscarów. W filmie zagra też znany z osadzonego w kulinarnym środowisku serialu "The Bear" Jeremy Allen White.

Mroczna prawda o Facebooku trafi na ekran

Światowa premiera "The Social Reckoning" zaplanowana jest na 9 października 2026 r.

Co wiemy o fabule kontynuacji "The Social Network"? Akcja filmu ma się toczyć 17 lat po wydarzeniach z pierwszej części. Opowie prawdziwą historię Frances Haugen (w tej roli Mickey Madision) - pracującej dla Facebooka młodej inżynierki, która z pomocą dziennikarza "Wall Street Journal" Jeffa Horwitza (zagra go Jeremy Allen White) ujawniła sekrety popularnego serwisu społecznościowego i dwuznaczne działania jego władz.

Film "The Social Network" z 2010 r., którego reżyserem był David Fincher, zdobył 3 Oscary - za muzykę, scenariusz i montaż. Obraz okazał się światowym hitem. Jak podaje "The Hollywood Reporter", zarobił 226 mln dolarów.