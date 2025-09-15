Geralt z Rivii powraca na ekrany! Do sieci trafił zwiastun czwartego sezonu "Wiedźmina". Liam Hemsworth przejął główną rolę od Henry'ego Cavilla.

Liam Hemsworth jako Geralt z Rivii / Susie Allnutt / Netflix / Materiały prasowe

Czwarty sezon przygód znanego na całym świecie pogromcy potworów, którego postać stworzył Andrzej Sapkowski, trafi na platformę Netflix już 30 października.

Wideo youtube

"Nowa część serii śledzi losy Geralta, Yennefer i Ciri, którzy będąc z dala od siebie, muszą przemierzyć spustoszony wojną Kontynent i zmierzyć się z jego licznymi demonami. Jeśli uda im się zjednoczyć i pokierować grupami odmieńców, wśród których się znaleźli, mają szansę przetrwać chrzest ognia i ponownie się odnaleźć" - zapowiadała kilka miesięcy temu platforma w oficjalnym komunikacie.

Z oficjalnych komunikatów Netflixa wynika, że czwarta część serii liczyć będzie 8 odcinków. Fani przekonają się, jak z przejęciem roli Geralta poradzi sobie Liam Hemsworth. Warto przypomnieć, że w poprzednich trzech sezonach tę postać grał Henry Cavill.

Wideo youtube

Wśród twórców czwartego sezonu "Wiedźmina" jest - tak jak w przypadku poprzednich części - Tomasz Bagiński. Polak znany m.in. za sprawą "Katedry" jest w gronie producentów wykonawczych.



Już wcześniej ogłoszono, że powstanie także piąty sezon serialu. Będzie on ostatnią częścią tej produkcji.