Za nami 77. gala rozdania nagród Emmy. Jeśli chodzi o zapadające w pamięć kreacje, zwyciężczyni jest jedna. To gwiazda serialu "Wednesday" - Jenna Ortega.

Jenna Ortega na czerwonym dywanie przed galą Emmy / Jae C. Hong/Invision / East News

22-letnia Jenna Ortega przyciągnęła uwagę fotoreporterów za sprawą topu wykonanego z klejnotów. Kamienie miały różne rozmiary i kolory.

Jenna Ortega / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Kreacja Ortegi pochodzi z kolekcji marki Givenchy, którą stworzyła projektantka Sarah Burton.

Cytowana przez magazyn "People" dziennikarka modowa Zanna Roberts zdradziła, że aktorka otrzymała nietypową kreację w pudełku przypominającym trumnę. To nietypowe nawiązanie do granej przez nią postaci Wednesday Addams.

Jenna Ortega / CAROLINE BREHMAN / PAP/EPA

Znawcy mody odnotowują, że top Ortegi to nawiązanie do kreacji Isabelli Rossellini z filmu "Ze śmiercią jej do twarzy". Internetowe porównania jasno pokazują jednak, że młoda gwiazda postawiła na znacznie większe klejnoty.