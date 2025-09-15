Za nami 77. gala rozdania nagród Emmy. Jeśli chodzi o zapadające w pamięć kreacje, zwyciężczyni jest jedna. To gwiazda serialu "Wednesday" - Jenna Ortega.

22-letnia Jenna Ortega przyciągnęła uwagę fotoreporterów za sprawą topu wykonanego z klejnotów. Kamienie miały różne rozmiary i kolory. 

Kreacja Ortegi pochodzi z kolekcji marki Givenchy, którą stworzyła projektantka Sarah Burton.

Cytowana przez magazyn "People" dziennikarka modowa Zanna Roberts zdradziła, że aktorka otrzymała nietypową kreację w pudełku przypominającym trumnę. To nietypowe nawiązanie do granej przez nią postaci Wednesday Addams.

Znawcy mody odnotowują, że top Ortegi to nawiązanie do kreacji Isabelli Rossellini z filmu "Ze śmiercią jej do twarzy". Internetowe porównania jasno pokazują jednak, że młoda gwiazda postawiła na znacznie większe klejnoty.

Magazyn "People" zauważa, że Ortega kreatywnie podchodzi do strojów, w których prezentuje się na czerwonych dywanach. Nie pierwszy raz nawiązała do kreacji znanej z historii kina. Zdarzało się jej to m.in. przy okazji promocji "Beetlejuice Beetlejuice", gdy nawiązywała strojem do kostiumu Winony Ryder z pierwszej części filmu.

