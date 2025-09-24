Już 15 października na platformie Netflix zadebiutuje "Druga Furioza" Cypriana T. Olenckiego. To kolejna odsłona historii kibolskiego gangu z Trójmiasta. W obsadzie jest m.in. Mateusz Damięcki, który powraca do głośnej roli Goldena.

Mateusz Damięcki i Cezary Łukaszewicz na planie "Drugiej Furiozy" / Karolina Grabowska / Netflix / Materiały prasowe

Jaką historię zobaczymy w "Drugiej Furiozie"? "Kiedy plan odsunięcia lidera grupy chuliganów kończy się morderstwem, ambitny kibic, Golden, przejmuje kontrolę nad ekipą. Wykorzystując jej struktury, szybko zdobywa kryminalną władzę nad miastem. Jednak to dla niego za mało. Po zrealizowaniu swojej życiowej ambicji dominacji nad miastem, zaczyna snuć dalsze plany ekspansji, które sięgają daleko poza granice kraju. Jego brutalne rządy zwracają jednak uwagę zarówno organów ścigania, jak i rywalizujących frakcji chuligańskich. Brutalna rywalizacja zagraża rozbiciem jego imperium" - czytamy w streszczeniu, które publikuje Netflix.

Wideo youtube

Oprócz Mateusza Damięckiego, który powraca do związanej ze spektakularną fizyczną metamorfozą roli Goldena, w "Drugiej Furiozie" zobaczymy też m.in. Szymona Bobrowskiego, Weronikę Książkiewicz, Łukasza Simlata, Wojciecha Zielińskiego, Mateusza Banasiuka i Cezarego Łukaszewicza.

W pierwszej części Golden nie był główną postacią. W "Drugiej Furiozie" pojawia się w niemal każdej scenie. Tym razem zagłębiamy się w jego psychologię i odkrywamy nowe strony tej postaci. Kamera podąża za nim non stop, zarówno w grupie, jak i sam na sam z jego emocjami. Poznamy zarówno motywacje Goldena, jak i jego przeszłość i świat, który go ukształtował. Dowiemy się, co sprawiło, że znalazł się na drodze bez odwrotu - zapowiada Mateusz Damięcki.

Reżyserem i autorem scenariusza "Drugiej Furiozy" jest Cyprian T. Olencki. Za zdjęcia odpowiada Jeremi Prokopowicz, a za muzykę Miro Kępiński.

Wideo youtube

Film "Furioza" wszedł do kin w październiku 2021 r. Później dość szybko trafił na platformę Netflix i zyskał popularność wśród widzów z całego świata.