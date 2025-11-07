Na 24 kwietnia 2026 r. zaplanowano światową premierę filmu fabularnego o królu popu Michaelu Jacksonie. W roli głównej występuje bratanek gwiazdora, Jaafar Jackson, a reżyserem jest Antoine Fuqua. Do sieci trafił właśnie zwiastun tej produkcji.

Michael Jackson na zdj. z 1988 r. / Zoran Veselinovic/Photoshot / PAP/Photoshot

Film "Michael", który trafi do kin w kwietniu 2026 r., pokaże artystyczną drogę Michaela Jacksona oraz elementy jego życia prywatnego.

W rolę króla popu wciela się Jaafar Jackson, bratanek artysty, dla którego to pierwszy film fabularny.

W obsadzie są też znani aktorzy, m.in. Miles Teller, Colman Domingo i Nia Long, odtwarzający bliskich Michaela.

Do sieci trafił właśnie zwiastun tej produkcji.

"Miejsce w pierwszym rzędzie"

Czego możemy spodziewać się po filmie "Michael"? Twórcy zapowiadają, że pokaże on artystyczną drogę Jacksona, jego kultowe występy, ale też elementy życia poza sceną.

"Daje widzom miejsce w pierwszym rzędzie, aby mogli zobaczyć Michaela Jacksona jak nigdy dotąd. To tutaj zaczyna się jego historia" - zapewniono.

Zdjęcie z planu filmu "Michael" - limuzyna króla popu otoczona przez fanów / SplashNews.com / East News

W rolę Michaela Jacksona wciela się Jaafar Jackson. W filmie występują również Miles Teller (zagrał adwokata Jacksona, Johna Branki), Colman Domingo (ojciec Michaela, Joe), Nia Long (matka Katherine), Jessica Sula (siostra Janet), Larenz Tate (założyciel wytwórni Motown, Berry Gordy), Kat Graham (Diana Ross) oraz Laura Harrier (producentka muzyczna Suzanne de Passe).

Jaafar Jackson jest synem brata Michaela Jacksona - Jermaine'a. Śpiewa i tańczy, odkąd skończył 12 lat. "Michael" to jego debiut w filmie fabularnym.

Główne zdjęcia do "Michaela" zakończyły się w maju 2024 roku. Później konieczne były "dokrętki". Pojawiały się spekulacje, że film podzielony zostanie na dwie części, jednak pierwsza zapowiedź wskazuje na to, że tak nie będzie.

Trailer nie porusza żadnych kontrowersyjnych wątków z biografii gwiazdora. Na razie nie wiadomo, czy znajdą się one w filmie. Jackson miał problemy z despotycznym ojcem, z własną tożsamością i był ofiarą operacji plastycznych. Pod koniec życia był też oskarżany o pedofilię.

Michael Jackson zmarł w 2009 r. w wieku 50 lat, z powodu zatrzymania akcji serca spowodowanego przedawkowaniem środków uspokajających.

