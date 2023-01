Reżyser filmu Antoine Fuqua cytowany przez "Variety" przyznał, że już na pierwszym spotkaniu poczuł duchową więź z Jaafarem Jacksonem. Zwrócił uwagę, że ma on nie tylko naturalną umiejętność naśladowania słynnego wuja, ale też świetnie czuje kamerę.

Nad scenariuszem "Michaela" cały czas pracuje John Logan, który ma na swoim koncie takie hity jak "Skyfall", "Spectre", "Ostatni samuraj" czy "Gladiator". Film powstaje w studiu Lionsgate, we współpracy z Johnem Brancą i Johnem McClainem, którzy są wykonawcami testamentu Jacksona. Antoine Fuqua ostatnio nakręcił film "Wyzwolenie", w którym Will Smith zagrał zbiegłego niewolnika. Teraz chce przenieść na ekran przełomowe momenty kariery Michaela Jacksona - począwszy od dni, w których jako dziecko śpiewał w zespole The Jackson 5, po ogromne sukcesy solowe i miano króla popu. Ale zajmie się również oskarżeniami artysty o pedofilię, które pojawiły się w późniejszych latach jego kariery i trwały aż do śmierci w 2009 roku.

Michael Jackson zmarł w wieku 50 lat, z powodu zatrzymania akcji serca spowodowanego przedawkowaniem środków uspokajających.



Twórcy filmu obiecują, że "Michael" nie będzie laurką i filmem w hołdzie Jacksonowi. Chcą pokazać skomplikowaną, wybitną muzycznie postać, która miała problemy z despotycznym ojcem, z własną tożsamością i była ofiarą operacji plastycznych.