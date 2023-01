Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku zaprezentowało przedmioty, które otrzymało od drugiego elektryka Grzegorza Sudwoja, ocalałego z katastrofy promu "Jan Heweliusz". Jest wśród nich m.in. jego kombinezon ratunkowy.

Prezentacja przedmiotów z "Jana Hewliusza" / Adam Warżawa / PAP

To są przedmioty codziennego użytku. Normalnie nie byłyby w żaden sposób szczególne. W kontekście tej tragedii to są obiekty, dla nas, muzealników, o wyjątkowej wartości - mówił zastępca dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego ds. merytorycznych dr Marcin Westphal.



Jeden z dokumentów wydobytych z wraku "Jana Heweliusza" / Adam Warżawa / PAP

Drugi elektryk promu “Jan Heweliusz" Grzegorz Sudwoj przekazał muzeum skórzaną saszetkę wraz z zawartością, elektroniczny zegarek, podręczny notes z zapiskami, podróżny przybornik do szycia oraz modlitewnik i brelok ze św. Krzysztofem, patronem przewoźników.



Pan Sudwoj prawdopodobnie miał je przy sobie w momencie tragedii - stwierdził dr Westphal, Dodał, że saszetkę wraz z zawartością odnalazł niemiecki nurek, który penetrował rejon wraku. Zauważył saszetkę i podniósł ją z dna. Dzięki dokumentom, które znajdowały się w środku ustalono, do kogo należały. Zwrócono je panu Grzegorzowi, a on po latach zdecydował się przekazać przedmioty do naszych zbiorów - relacjonował przedstawiciel muzeum.

Prezentacja przedmiotów z "Jana Heweliusza" / Adam Warżawa / PAP

Sudwoj oddał muzeum również kombinezon ratunkowy, który miał na sobie w chwili katastrofy "Jana Heweliusza". Przekazane przez elektryka przedmioty zostaną poddane konserwacji. Muzeum nie wyklucza, że w przyszłości będą prezentowane zwiedzającym.

Prom "Jan Heweliusz" zatonął przed świtem 14 stycznia 1993 r. w pobliżu niemieckiej wyspy Rugia. Była to najbardziej tragiczna katastrofa w historii polskiej żeglugi - zginęło 55 osób - obywateli Polski, Austrii, Węgier, Czech, Szwecji i Norwegii.



"Heweliusz" wypłynął w nocy z 13 na 14 stycznia 1993 ze Świnoujścia do szwedzkiego Ystad. Rejs rozpoczął się z opóźnieniem, bo wcześniej naprawiano furtę rufową, czyli klapę zamykającą wnętrze pokładu kolejowo-samochodowego. Na pokładzie znajdowały się 64 osoby: pasażerowie i członkowie załogi, 28 tirów i 10 wagonów kolejowych.

Apel Pamięci przy pomniku "Tym, którzy nie powrócili z morza". na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, w 30. rocznicę katastrofy promu "Jan Heweliusz" / Marcin Bielecki / PAP

Wrak spoczywa na głębokości około 25 metrów.