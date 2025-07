Gwiazda Bryana Adamsa od dziś wpisała się na stałe w krakowski bulwar Czerwieński. Legendarny piosenkarz odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd RMF FM i Krakowa. "Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony, że chcecie, aby Kanadyjczyk był tego częścią" – mówił do fanów zgromadzonych nad Wisłą.

Bryan Adams w Krakowie / Bartosz Styrna / RMF FM

Artysta przyjechał do Krakowa w ramach trasy koncertowej "Roll with the Punches Tour". W czwartek wieczorem wystąpi w Tauron Arenie Kraków. Wcześniej, na bulwarze Czerwieńskim pod Wawelem, muzyk odsłonił swoją gwiazdę.

"Dziękuję" - powiedział do swoich fanów po polsku Bryan Adams.

Wydarzenie, organizowane przy wsparciu Miasta Kraków, prowadził Mateusz Opyrchał i Dariusz Maciborek, dziennikarze i prowadzący RMF FM.

Artysta rozdawał zgromadzonym autografy, a na koniec na scenie udzielił krótkiego wywiadu. Pytany o emocje po odsłonięciu gwiazdy, mówił, że jest to "naprawdę miłe i jest wdzięczny". Mam nadzieję, że muzyka przypadnie wam do gustu. Jestem bardzo wzruszony i zaszczycony, że chcecie, aby Kanadyjczyk był tego częścią - zaznaczył Bryan Adams w Krakowie.

Zapytał też zgromadzonych pod sceną, czy będą na dzisiejszym koncercie. Zdradził, że zespół zagra kilka utworów z płyty, która niebawem się ukaże pt. "Roll with the Punches". Zagramy dziś wieczorem niektóre z nich i zagramy wszystkie piosenki, które znacie i kochacie. Mój dzisiejszy rytuał przed koncertem będzie wyglądał mniej więcej tak: próba, potem wypiję herbatę, a potem przyjdę i zaśpiewam dla was - powiedział



Aleja pełna gwiazd

Aleja Gwiazd RMF FM i Miasta Kraków to prestiżowe miejsce, które od 2008 roku honoruje największe postacie światowej i polskiej sceny muzycznej oraz filmowej.

Pod wzgórzem wawelskim swoje mosiężne gwiazdy mają już m.in. Celine Dion, Scorpions, Maanam, Michael Jackson czy Krzysztof Krawczyk. Teraz do tego wybitnego grona dołączył Bryan Adams - artysta, który niezmiennie cieszy się ogromną popularnością w Polsce i z łatwością wyprzedaje koncerty w największych halach.

Koncert Bryana Adamsa

W czwartek wieczorem Bryan Adams wystąpi w TAURON Arenie Kraków.

W odpowiedzi na ogromne zainteresowanie polskich fanów i po sukcesach dotychczasowych koncertów, artysta ogłosił kolejny występ - 15 grudnia w ERGO ARENIE w Gdańsku/Sopocie.