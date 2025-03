Angie Stone, 63-letnia piosenkarka soul i R&B, zginęła w sobotę wypadku samochodowym. Znana jest z hitów "No More Rain (In This Cloud)" i "Wish I Didn't Miss You". Na przełomie XX i XXI wieku, obok Eryki Badu, Macy Gray i Lauryn Hill, była jedną z kluczowych postaci na scenie muzycznej, łącząc tradycyjny soul ze współczesnym brzmieniem R&B, popem i jazzem fusion.

Angie Stone / Jamie Lamor Thompson / Shutterstock Angie Stone zginęła w wypadku samochodowym w sobotę w Montgomery w Alabamie. Jedna z osób z bliskiego otoczenia piosenkarki potwierdziła "Variety", że Stone wracała z koncertu z członkami zespołu i chórzystami, gdy jej sprinter się przewrócił. Stone była jedyną osobą, która zginęła w wypadku. Jej córka Diamond Stone napisała w mediach społecznościowych: "Moja mama odeszła". Na przełomie XX i XXI wieku, obok Eryki Badu, Macy Gray i Lauryn Hill, Angie Stone była jedną z kluczowych postaci na scenie muzycznej, łącząc tradycyjny soul ze współczesnym brzmieniem R&B, popem i jazzem fusion. Jej debiutancki album solowy "Black Diamond" (1999) zdobył status złotej płyty, podobnie jak kolejny - "Mahogany Soul" (2001). Znana jest z hitów "No More Rain (In This Cloud)" i "Wish I Didn't Miss You". Wideo youtube Wideo youtube "Stone była płodną autorką tekstów piosenek o uwodzicielskim głosie altowym; śpiewała przede wszystkim utwory łączące spokojne tempo z wielowarstwową instrumentacją i wokalem" - napisał "New York Times" po śmierci artystki. Po raz pierwszy na scenie pojawiła się jako członkini zespołu Sequence, założonego w 1978 roku. Trio było pierwszą żeńską grupą, która podpisała kontrakt z Sugar Hill Records - wytwórnią, która odegrała kluczową rolę w popularyzacji rapu, m.in. dzięki wydaniu singla Rapper's Delight Sugarhill Gang w 1979 roku. Zespół Stone działał przez kilka lat. Przez ponad dekadę artystka pracowała jako autorka tekstów i wokalistka wspierająca takich artystów jak Mary J. Blige, Lenny Kravitz i D’Angelo. Łącznie wydała 10 albumów studyjnych, z których ostatni - "Love Language" - ukazał się w 2023 roku. Zobacz również: Zagadka śmierci Gene'a Hackmana. Śledczy zbadali rozrusznik serca aktora

