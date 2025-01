Znamy już dziesięciu kandydatów, którzy w preselekcjach powalczą o udział w 69. Konkursie Piosenki Eurowizji w Bazylei. Wśród artystów zabrakło Sary James, która w 2021 roku zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior. Artystka wyjaśniła za pośrednictwem mediów społecznościowych, że najpierw zgłosiła piosenkę "Tiny Heart", a później chciała zmienić ją na inną. Jednak na zmianę utworu nie pozwala regulamin konkursu.

Dominik Dudek, Justyna Steczkowska i Kuba Szmajkowski / Anita Walczewska / East News

Telewizja Polska ogłosiła listę uczestników preselekcji, które wyłonią polskiego reprezentanta na 69. Konkurs Piosenki Eurowizji. Spośród ponad 220 zgłoszeń jury wyselekcjonowało 25 piosenek, których wykonawcy mogli otrzymać zaproszenie do udziału w przesłuchaniach na żywo. Z nich wybrano najlepszą dziesiątkę.

Ostateczny wybór będzie należał do telewidzów. Zwycięzcę preselekcji poznamy 14 lutego podczas koncertu na żywo.

Decyzją Komisji Kwalifikacyjnej, do której weszło 15 ekspertów z branży muzycznej oraz przedstawicieli mediów, podczas lutowego koncertu wystąpią:

Chrust - Tempo

Daria Marx - Let It Burn

Dominik Dudek - Hold The Light

Janusz Radek - In Cosmic Mist

Justyna Steczkowska - Gaja

Kuba Szmajkowski - Pray

Marien - Can’t Hide

Sonia Maselik - Rumours

Sw@da x Niczos - Lusterka

Tynsky - Miracle

Rezygnacja Sary James

Wielką nieobecną jest z kolei Sara James. Już wcześniej mówiło się, że ona także wyraziła chęć reprezentowania Polski w tegorocznej Eurowizji. Zapewne artystka byłaby jedną z mocniejszych kandydatek, tym bardziej że w 2021 roku zajęła drugie miejsce na Eurowizji Junior w Paryżu.

James dopiero teraz potwierdziła krążące pogłoski, jednocześnie wyjaśniając, dlaczego ostatecznie z konkursu się wycofała.

"Kochani, nie sądziłam, że na początku roku będę musiała wraz z moim teamem podjąć jedną z najtrudniejszych decyzji w moim dotychczasowym życiu zawodowym. Eurowizja była dla mnie wielkim marzeniem, wyzwaniem i ogromną szansą. Dlatego z ciężkim sercem muszę Was poinformować, że zdecydowałam się wycofać z tegorocznej edycji konkursu" - przekazała za pośrednictwem Instagrama James. Dalej piosenkarka dokładnie wyjaśniła, co było powodem tej decyzji.

"Decyzję o udziale w Eurowizji podjęłam w momencie pełnym ekscytacji i chęci sprawdzenia siebie na tak wielkiej scenie. Wierzyłam, że to doświadczenie, które mnie wzmocni i pozwoli Wam pokazać najlepszą wersję mnie jako artystki. (...) Choć początkowo wierzyłam, że utwór ‘Tiny Heart’, będzie najlepszym wyborem, zrozumiałam, że piosenką, która naprawdę oddaje mnie i to, co chcę przekazać w takim konkursie, jest ‘Psycho’. Zmiana tego utworu była niemożliwa, ponieważ nie pozwolił na to regulamin konkursu preselekcji" - wyjaśniła.

Tegoroczna Eurowizja odbędzie się 13, 15 i 17 maja w St. Jakobshalle w Bazylei.